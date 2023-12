Fonte: IPA Milly Carlucci e Paolo Belli conducono Ballando con le stelle

Rai1 e Canale5 tra sfide di ballo e dinamiche da reality: la gara degli ascolti tv del 9 dicembre si fa più interessante che mai, con i due programmi di punta della tv italiana in onda l’uno contro l’altro in questo dicembre che è già entrato nel vivo. Da una parte, i ballerini di Ballando con le stelle – con il ritorno di Gabriel Garko e l’esibizione speciale di Stefano De Martino – dall’altra l’eterno scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, acerrimi nemici fin dalla prima puntata del Grande Fratello.

Per Alfonso Signorini, la prima serata del sabato può quasi definirsi come una novità. Il programma ha infatti perso la sua collocazione infrasettimanale per conquistare il prime time del weekend – solo per dicembre – in attesa di riprendersi una delle sue storiche serate da gennaio. Milly Carlucci, invece, è abituata alle grandi sfide. Difficile il suo inizio di stagione contro Tu Sì Que Vales, contro il quale ha dimostrato di non voler cedere terreno, e ora contro il Grande Fratello.

Gli ascolti tv del 9 dicembre, prima serata

Nella prima serata di sabato 9 dicembre 2023, gli ascolti tv raccontano di una vittoria abbastanza schiacciante di Ballando con le stelle che conquista il 23,7% dei telespettatori, mentre su Canale5 il Grande Fratello ha convinto 2.362.000 spettatori con uno share del 17.9% (Night: 1.198.000 – 26.3%, Live: 665.000 – 17%). Su Rai2 S.W.A.T. è stato scelto da 794.000 spettatori con il 4.4% (798.000 spettatori con il 4.3% per il primo episodio, 791.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio).

Su Italia1 Bumblebee ha convinto 864.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raccoglie 651.000 spettatori e il 4.1% (presentazione a 517.000 e il 2.7%). Su Rete4 …Continuavano a Chiamarlo Trinità ottiene un ascolto medio di 1.101.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Altre Parole ha ottenuto 1.052.000 spettatori con il 5.8% (Buonanotte: 390.000 – 2.7%).

Su Tv8 4 Ristoranti, dalle 20:23 alle 22:48, raduna 508.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Micheal Jackson – L’Uomo allo Specchio si prende 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Amici per la Morte raggiunge 321.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 L’Accerchiato conquista 351.000 spettatori (1.9%). Su Iris John Q si prende 385.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Febbre da Cavallo convince 210.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium Un Professore 2 in replica totalizza 217.000 spettatori (1.2%). Su La5 Rosamunde Pilcher ottiene 340.000 spettatori pari all’1.9%. su TopCrime Poirot viene scelto da 360.000 spettatori con il 2%.

I dati auditel dell’access prime time

Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 3.135.000 spettatori con il 16.8% (Striscia Tra Poco: 2.876.000 – 15.7%). Su Rai2 TG2 Post totalizza 649.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna davanti al video 1.249.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chesarà… interessa 624.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ottiene 654.000 telespettatori (3.6%) nella prima parte e 637.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza totalizza 361.000 spettatori (2%).

I risultati tv del preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente si prende un ascolto di 2.930.000 spettatori pari al 20.6% invece Reazione a Catena ha registrato 3.979.000 spettatori con uno share pari al 25%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida raduna 2.054.000 spettatori (15.3%) mentre Caduta Libera Story ha radunato 2.552.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo il TG Sport Sera (382.000 – 2.9%), 9-1-1 totalizza 380.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 478.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag registra 542.000 spettatori (3.7%) e C.S.I. Miami intrattiene 689.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR interessa a 2.236.000 spettatori pari al 13.7% mentre Blob ottiene 981.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 604.000 spettatori (3.4%). Su La7 Uozzap! Classic totalizza 188.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 325.000 spettatori con il 2%. Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show raccoglie 257.000 spettatori con l’1.8%.