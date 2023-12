Fonte: IPA Amadeus

Gli ascolti tv del 30 dicembre rivelano come il Grande Fratello, che torna con la diretta del sabato, sia andato in onda essenzialmente senza rivali. Era comunque cosa nota, dato che Rai1 ha scelto di mandare in onda l’intervista a Fiorello in access prime time, mentre per Amadeus è rimasto uno stralcio di prima serata seguito da un film – Note d’amore – che non ha avuto troppe chance.

Rai2 sceglie invece di mandare in onda FBI, mentre su Rai3 è stato trasmesso Sapiens Un solo Pianeta. Per quanto riguarda Mediaset, invece, Italia1 ha scelto Un’impresa da Dio invece Rete4 ha ospitato un film cult – Il Ragazzo di Campagna – con Renato Pozzetto.

Gli ascolti della prima serata

Amadeus si prende una parte della prima serata, confermandosi fortissimo e leader di qualsiasi fascia. Affari tuoi, che va in onda subito dopo l’intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, ha totalizzato uno share pari al 23,2%, mentre Note d’Amore si ferma al 14,5%. Un dato prevedibile, visto l’orario di messa in onda, che fa allungare il Grande Fratello fino al 21%. Fiorello, come sempre, sbanca con il 25,4%.

In aggiornamento