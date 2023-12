Fonte: IPA Ficarra e Picone

Gli ascolti tv del 28 dicembre 2023 rivelano come la sfida allo share non si fermi durante le rilassanti settimane dedicate alle feste natalizie. La battaglia è aperta, con Rai1 che schiera Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt e Il Primo Natale di Ficarra e Picone, mentre su Rete4 torna il consueto appuntamento con Zona Bianca.

Italia1 ci prova invece con Il Cavaliere Oscuro mentre su Rai2 è andato in onda I delitti del Paradiso. Rai3, invece, sceglie Respect. Ma chi ha vinto la gara dello share di giovedì 28? I risultati parlano chiaro.

Ascolti tv della prima serata

La prima serata del 28 dicembre fa registrare il trionfo in prima serata de Il Primo Natale con il 16,3% di share, mentre Mary Poppins rimane indietro fermandosi al 13,1%. Delitti in Paradiso sorprende con il 7,7% invece Amadeus si conferma leader assoluto della fascia access prime time con il 24,4%. Un ottimo traino per Rai1 che comunque si blocca parecchio dietro allo share di Canale5, che in ogni caso subisce una flessione dovuta ai giorni di festa.

Ottimo risultato per Delitti in Paradiso – Feste in famiglia, che fa registrare 1.399.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro totalizza 1.028.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 il film Respect in prima tv totalizza 1.079.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Zona Bianca ottiene un ascolto medio di 902.000 spettatori (5.8%).

Su La7 il film The Eagle è la scelta di 422.000 spettatori e il 2.4% di share. Su Tv8 Star Trek – Into Darkness totalizza 302.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il mio nome è Nessuno si prende 331.000 spettatori con il 2%. Su Iris Viaggio in Paradiso convince 377.000 spettatori (2%). Su RaiMovie Sissi – La Giovane Imperatrice convince 489.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiPremium la finale di Ballando con le Stelle in replica appassiona da 198.000 spettatori con l’1.9% (Tutti in Pista: 148.000 – 0.7%). Su La5 Hearts of Winter conquista 306.000 spettatori (1.6%). Su Sky Uno MasterChef ha convinto 788.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 704.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio.

I risultati del preserale

Su Rai1 Amadeus con il suo Affari Tuoi totalizza 5.055.000 spettatori con un 24.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia totalizza 3.527.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2 TG2 Post interessa 724.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si prende 1.358.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano totalizza da 1.259.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole si prende 1.692.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Stasera Italia totalizza 710.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 629.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.208.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 4 Hotel fa segnare 429.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy in replica convince 543.000 spettatori (2.7%).

In aggiornamento