Ascolti tv del 23 dicembre: la finale di Ballando con le stelle contro il GF

"Ballando con le stelle" su Rai 1 ha raggiunto l'ultima puntata: come è andata la sfida con il "Grande Fratello" su Canale 5

Fonte: IPA Wanda Nara

Sabato 23 dicembre va in onda l’attesissima finale di Ballando con le stelle. Rai 1 si tinge della sfida tra Vip più amata della televisione e danza con i propri beniamini al ritmo di salsa. Mediaset però rilancia con il suo reality di punta, Grande Fratello, con l’ultima puntata del 2023. Insomma, un nuovo testa a testa tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci, chi dei due ne uscirà vincitore?

Su Rai 2 va in onda FBI, mentre Su Rai 3 l’informativo Sapiens. Rete 4 punta tutto su Non ci resta che piangere, con l’inimitabile Roberto Benigni e il compianto e indimenticabile Troisi. Italia 1 punta a grandi e piccini con il film Grinch.

Prima serata, ascolti tv 23 dicembre: Ballando va fortissimo

Sabato 23 dicembre 2023 la finale di Ballando con le Stelle porta su Rai 3.849.000 spettatori pari al 29.2% (Tutti in Pista a 4.356.000 e il 23.8%). Canale 5 Grande Fratello trasmette a 2.037.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai 2 F.B.I. conquista 871.000 spettatori con il 4.7% mentre F.B.I. International raggiunge 893.000 spettatori con il 5%. Su Italia 1 il film di Natale per grandi e piccini Grinch piace a 1.114.000 spettatori (6.3%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta incanta 790.000 spettatori e il 4.7%. Su Rete 4 Non ci resta che piangere fa ridere 816.000 spettatori (4.9%).

Access Prime Time, ascolti tv 23 dicembre

Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 3.145.000 spettatori con il 17.1% (Striscia Tra Poco: ). Su Rai 2 TG2 Post registra spettatori (2.808.000 – 15.7%). Su Italia1 Elf tiene incollati allo schermo 709.000 spettatori (4%). Su Rai 3 Il Meglio di Generazione Bellezza interessa 698.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend raccoglie 702.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 594.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza guadagna un a.m. di 390.000 spettatori (2.2%).

Preserale, ascolti tv 23 dicembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente conquista un ascolto di 2.654.000 spettatori pari al 19.4% mentre Reazione a Catena conta 3.644.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è scelta da 1.728.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera registra 2.387.000 spettatori (15.6%). Su Rai 2, dopo il TG Sport Sera (283.000 – 2.4%), 9-1-1 è scelto da 412.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e spettatori con il % nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 520.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.354.000 spettatori pari al 14.4% mentre Blob segna 936.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 488.000 spettatori (2.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare sigla 224.000 spettatori (1.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel appassiona 326.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Diciamoci la Verità totalizza 199.000 spettatori medi (share dell’1.5%).