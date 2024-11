Ascolti tv del 19 novembre, Lunetta Savino con Libera vince contro Belve e Grande Fratello

Fonte: Ufficio stampa Rai e IPA Lunetta Savino e Francesca Fagnani

Il debutto di Francesca Fagnani su Rai 2 con la nuova stagione di Belve è stato molto duro. Infatti, la programmazione televisiva di martedì 19 novembre ha visto il Grande Fratello su Canale 5 e la nuova serie Libera con Lunetta Savino su Rai 1. Lo scontro per gli ascolti tv è stato tra Titani.

Gli amanti della fiction infatti non hanno perso la prima puntata di Libera su Rai 1. Lunetta Savino veste i panni di una giudice integerrima che, per risolvere una dolorosa vicenda familiare, si unisce a un criminale da strapazzo per compiere un’indagine segreta e rocambolesca: porterà avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote. Il dilemma tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta è il motore della storia di Libera Orlando (Lunetta Savino), giudice del tribunale di Trieste.

Il Grande Fratello su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici opinionista in studio, è stato ricco di colpi di scena, tra triangoli amorosi e dolce sorprese.

In tutto questo, Francesca Fagnani ha debuttato con la nuova stagione di Belve su Rai 2, decisa a mantenere il suo programma nell’Olimpo dei palinsesti televisivi. Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento che non ha chiesto scusa a Ilary Blasi per la vicenda di Totti.

Prima serata, ascolti tv del 19 novembre: vince Libera con il 18,1%. Belve debutta con 9,1%

Su Rai 1 Libera incolla al piccolo schermo 3.409.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 all’1:23 – Grande Fratello conquista 1.987.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 il ritorno di Belve intrattiene 1.555.000 spettatori pari al 9.1%. Su Italia1 Big Game – Caccia al Presidente piace a 851.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 dopo una presentazione di 32 minuti (683.000 – 3.3%), Amore Criminale segna 811.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 588.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì interessa a 1.362.000 spettatori e il 9.3%. Su Tv8 X Factor in chiaro ottiene 457.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove la replica di Comedy Match diverte 307.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 19 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.815.000 spettatori (23.4%) mentre Affari Tuoi raduna 5.643.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.996.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 592.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.189.000 spettatori con il 5.8%, nel primo episodio, e 1.489.000 spettatori con il 7%, nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.191.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.547.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 933.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 991.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.962.000 spettatori e il 9.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 458.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi èè la scelta di 442.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 555.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 19 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.887.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.044.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.611.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.806.000 spettatori (22.7%).

Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21 Italia-Ucraina totalizza 485.000 spettatori con il 3.1% (tra primo e secondo tempo TGSport Sera: 312.000 – 2%; pre e post nel complesso: 336.000 – 2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 455.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.593.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.024.000 spettatori (5.2%) e Nuovi Eroi sigla 951.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 911.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 272.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 334.000 spettatori con il 2.4%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.2%.