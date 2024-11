Cesara Buonamici ha denunciato il fratello per stalking: Cesare è stato rinviato a giudizio e il processo è previsto per ottobre 2025. Cosa è successo

Fonte: Ansa Cesara Buonamici

Cesara Buonamici, giornalista, conduttrice e opinionista del Grande Fratello, ha denunciato il fratello Cesare per stalking (nei suoi confronti e di quelli del marito, Joshua Kalman): è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Firenze, dalla giudice Agnese Di Girolamo. Il processo è stato fissato per il 2 ottobre 2025. L’accusa è piuttosto grave ed è stata mossa dagli inquirenti: cosa è successo.

Perché Cesara Buonamici ha denunciato il fratello Cesare

Una vicenda spiacevole che coinvolge la famiglia Buonamici: la giornalista e conduttrice Cesara si è sempre tenuta distante dalla cronaca. Quanto accaduto con il fratello Cesare è stato riportato da Il Messaggero: Cesara lo ha denunciato, e l’accusa è di stalking. Le molestie e gli atti di prevaricazione sarebbero iniziati nel 2020, dopo alcune divergenze in merito alla gestione di una proprietà che si trova sulle colline di Fiesole e che è cointestata (suddivisa in parta in esclusiva e in parte tra Cesare e Cesara). Questa proprietà include la villa, l’uliveto e anche l’azienda di famiglia, che è molto famosa sul territorio.

La giornalista ha presentato una denuncia contro il fratello, e da qui le indagini: l’accusa di stalking è scaturita dopo che il fratello avrebbe spiato l’abitazione in cui Cesara Buonamici abita con il marito, Joshua Kalman (deviando le telecamere dall’azienda), poi avrebbe anche provato a reperire delle informazioni sui conti bancari. Secondo il Corriere Fiorentino, avrebbe anche provato a impedire il matrimonio di Cesara con Kalman nella residenza di famiglia, per poi cedere dopo l’intervento dei legali.

L’udienza si è svolta il 18 novembre 2024, alla presenza di Cesare Buonamici e di Joshua Kalman (assente in aula, quindi, Cesara Buonamici), che non si sono scambiati neppure uno sguardo in tribunale. “Disputa tra fratelli per questioni economiche, legate a una proprietà, e costellata da dispetti reciproci”, così ha commentato Massimo Megli, difensore dell’imprenditore.

Al centro di tutto, in ogni caso, ci sarebbero ulteriori episodi: Cesare avrebbe modificato anche l’impianto del citofono di proprietà in cui risiede con la sorella, in modo tale da controllare e intercettare non solo gli accessi, ma la corrispondenza stessa. Stando a quanto riportato, avrebbe provato a costringere la collaboratrice domestica a dargli una raccomandata che era per Cesara. Avrebbe, poi, cambiato anche la serratura di una stanza della sorella, quella del guardaroba. Tutto ciò avrebbe condotto, negli anni, alla decisione di Cesara di denunciare il fratello per stalking.

Cesare Buonamici, chi è il fratello di Cesara

Cesare Buonamici è un imprenditore oleario, fondatore dell’azienda agricola di famiglia (porta il loro nome) ed è Presidente di Coldiretti Firenze e Prato dal mese di luglio 2023. Sulla famiglia Buonamici, si è sempre saputo ben poco: la vita privata non è mai stata affrontata in pubblico, e la stessa Cesara è molto riservata. Figli di Enrico e Rosa Buonamici, di origini nobili, hanno diretto per diversi anni proprio l’impresa sul territorio toscano: tra i prodotti di punta, proprio l’olio. Ora, però, Cesare è stato rinviato a giudizio dopo la denuncia di stalking, e il processo è in previsione per ottobre 2025.