Libera, trama e cast della fiction Rai con Lunetta Savino

Lunetta Savino, per la prima volta protagonista, nella fiction Libera interpreta una giudice che lotta per la figlia perduta

Martedì 19 novembre debutta, in prima serata su Rai 1, la fiction Libera. È la prima prova da protagonista per Lunetta Savino, l’attrice nota anche per il tenero ruolo della colf Cettina in Un medico in famiglia. In Libera, Savino interpreta una giudice che cerca la verità sulla morte della figlia Bianca, vittima di un infangato delitto mai risolto. Una prova del tutto nuova per l’attrice pugliese, felice di mettersi alla prova con un personaggio simbolo di emancipazione e giustizia – ma che non rinuncia al gusto di una vendetta servita fredda.

La trama di Libera

Libera Orlando, la protagonista da cui la serie prende il nome, è un’irreprensibile giudice di Trieste. Una donna forte e dedita al lavoro, ma spaccata da una ferita profonda: la morte della figlia Bianca, avvenuta 15 anni prima e spacciata come suicidio, seppur la madre sente che c’è qualcosa di irrisolto nel suo caso. Così, contravvenendo ai propri valori, si allea con il pregiudicato Pietro, tornando a indagare sulla morte di Bianca. Per Libera inizia una doppia vita, tenuta nascosta ai colleghi, all’amata nipotina Clara e all’ex marito vicequestore Davide. E mentre si trova alle prese con i doveri quotidiani, il corteggiamento serrato di un simpatico collega, scoprirà grazie all’aiuto di Pietro anche la Trieste dei bassi fondi, a lei finora così lontana ma che, forse, nasconde la verità di cui ha bisogno.

Il cast della nuova fiction Rai

Libera è interpretata da Lunetta Savino, mentre a dare il volto al complice Pietro Zanon è Matteo Martari, che così come la sua costar è stato scelto anche dal grande regista Ferzan Ozpetek. Il divertente ruolo di Ettore Rizzo è assegnato al comico Gioele Dix, mentre Roberto Citran è Aldo Ferrero. La sorella della protagonista ha il volto di Isabella Orlando, l’ex marito quello di Claudio Bigagli. Infine, nel ruolo di Clara, torna sul piccolo schermo Daisy Pieropan, la giovanissima attrice già vista nella serie Quinto Vicentino.

Lunetta Savino, per la prima volta protagonista

Il 2 novembre, Lunetta Savino ha compiuto 67 anni. L’età in cui molti scelgono di andare in pensione, lei invece inizia una nuova avventura, la prima da protagonista: “Un bel regalo, arrivato dopo aver ottenuto diversi successi importanti che hanno messo in luce la mia capacità di variare da un registro all’altro”. Che fosse un’attrice di talento non c’erano dubbi, non ne ha neppure Ozpetek, che l’ha di nuovo scelta per un suo film, di cui fra poco cominceranno le riprese.

E seppur Lunetta guarda dritta al futuro, non è detto che non scelga di cedere a un piacevole tuffo nel passato. Di fronte alla richiesta di Lino Banfi di una nuova serie di Un medico in famiglia, Savino ha risposto con un “mai dire mai”, ricordando che “è una serie a cui noi tutti siamo legati. Ci siamo divertiti come i pazzi. Alcune gag le inventavamo lì per lì”.

Dove e quando vedere Libera

Libera è suddivisa in quattro serate, con le puntate in onda ogni martedì alle 21.30 a partire da martedì 19 novembre. Appuntamento su Rai 1, ma tutte le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. E su RaiPlay, già da martedì 19 è disponibile la prima puntata della fiction in anteprima.