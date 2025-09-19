Ascolti tv del 18 settembre, Antonella Clerici contro Elodie. Stefano De Martino arranca

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino sta ormai diventando un caso con Affari Tuoi che non riesce a sfondare e Rai 1 che sta un passo indietro a Canale 5 nel prime time, grazie allo strepitoso successo di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna.

Altra storia invece in prima serata. Giovedì 18 settembre il palinsesto televisivo è stato all’insegna della musica. Infatti, Antonella Clerici con Clementino hanno presentato la prima serata di Suzuki Jukebox. La notte delle hit che vuole celebrare la storia della musica. E Canale 5 ha risposto con il debutto a San Siro per Elodie. Ma se nemmeno Luca Zingaretti ha fatto il miracolo con Il Commissario Montalbano per Stefano De Martino, difficilmente lo può fare Antonellina.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 Dritto e Rovescio che ha ospitato il Vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre Italia 1 ha trasmesso la fiction Citadel.

Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Ore 14 Sera e Rai 3 ha proposto il film Per tutta la vita con Claudia Gerini e Ambra Angiolini.

