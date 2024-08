Ascolti TV del 17 agosto: da Sister Act a Celentano, vincono i grandi film

Fonte: IPA Sister Act

La gara degli ascolti TV si è giocata su alcuni capisaldi del cinema (e, di riflesso, anche del piccolo schermo). Nel caldo sabato estivo del 17 agosto Rai 1 ha voluto intrattenere il suo pubblico con il mitico Sister Act, primo capitolo di una serie di pellicole che hanno segnato la storia del cinema e del musical. La frizzante Whoopi Goldberg ha dato vita all’iconica Deloris Van Cartier, cantante di nightclub dal temperamento ribelle che, spettatrice involontaria di un omicidio a opera del malavitoso fidanzato, si rifugia nel luogo più improbabile: un convento di suore. Da qui il resto è leggenda: sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta, Deloris porta scompiglio nella vita delle consorelle trasformandone il coro in un vero e proprio fenomeno.

A far concorrenza a Suor Maria Claretta ci ha pensato un altro film iconico, Ritorno al futuro, in onda su Italia 1. Una di quelle pellicole che non smetteresti mai di guardare, nonostante siano trascorsi decenni dalla sua uscita: l’adolescente Marty McFly (interpretato da un giovanissimo Michael J. Fox) viaggia nel tempo grazie alla stravagante macchina – una DeLorean, per essere precisi – costruita dal suo eccentrico amico scienziato Doc Brown. Non ha bisogno di presentazioni.

Mentre Canale 5 è rimasta fedele alla sua linea, con una nuova replica de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, anche Rete 4 ha optato per un film d’annata: la commedia Innamorato Pazzo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Il film racconta la storia della bella principessa Cristina che, stanca della rigida vita di corte, decide di fuggire e godersi un soggiorno a Roma da ragazza comune. In questa avventura incontra Barnaba, con il quale vive una serie di situazioni buffe e divertenti e del quale, alla fine, si innamora.

Ascolti TV del 17 agosto, in prima serata trionfa Sister Act

Sister Act – Una svitata in abito da suora in onda su Rai 1 ha conquistato 1.663.000 spettatori pari al 14.1% di share, battendo Lo Show dei Record su Canale 5 che è stato seguito da 1.319.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 Killer dal sangue blu ha collezionato 734.000 spettatori (5.9%), poco più di Ritorno al futuro su Italia 1 che ha radunato 670.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Il buono, il brutto, il cattivo raggiunge 763.000 spettatori (6.4%) e su Rete 4 Innamorato pazzo totalizza 535.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 294.000 spettatori con il 2.8% di share, mentre 4 Ristoranti su TV8 raggiunge 379.000 spettatori (3.1%) e sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 273.000 spettatori con il 2.3% di share.

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.595.000 spettatori con il 20% di share, superando di molto Canale 5 con Paperissima Sprint, che ha raggiunto 1.552.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine tiene davanti allo schermo 872.000 spettatori (6.8%), mentre su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 523.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 623.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è stato seguito da 722.000 spettatori pari al 5.5% di share, su TV8 4 Ristoranti ha collezionato 478.000 spettatori pari al 3.7% di share e, infine, sul Nove Only Fun – Comico Show ha totalizzato 238.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV Preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è stato seguito da 1.523.000 spettatori pari al 16.5% di share, subito dopo Reazione a Catena ha registrato 2.284.000 spettatori pari al 21.2% di share. The Wall – I Protagonisti in replica su Canale 5 ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (12.2%), seguito da The Wall con 1.481.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 dopo TGSport Sera (350.000 spettatori, 4.2%), N.C.I.S. – Los Angeles è stato seguito da 279.000 spettatori con il 2.8% di share e S.W.A.T. da 371.000 spettatori con il 3.1% di share.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 374.000 spettatori (3.9%), seguito da FBI: Most Wanted con 382.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con il TGR informa 1.483.000 spettatori pari al 13.3% di share, mentre l’intramontabile Blob colleziona 501.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rete4 la soap turca Terra Amara interessa 451.000 spettatori (3.8%). Su La7 è andato in onda Il Palio di Siena in due parti: La Corsa conquista 918.000 spettatori (9.1%) mentre La Festa 706.000 spettatori (6.3%). Su TV8 4 Hotel registra 211.000 spettatori con l’1.9% di share e, infine, sul Nove Little Big Italy totalizza 257.000 spettatori (2.6%).