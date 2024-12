Ascolti tv del 16 dicembre, chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico 2 e il Grande Fratello

Fonte: Ansa Massimiliano Gallo

Sfida televisiva insolita quella del 16 dicembre tra la fiction con Massimiliano Gallo, Vincenzo Malinconico 2, su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5. Infatti, in occasione del finale di stagione la serie è andata in onda eccezionalmente di lunedì, con buona pace di Alfonso Signorini che si vede rosicchiare ancora una volta punti dello share.

In effetti Vincenzo Malinconico ha sempre vinto lo scontro degli ascolti tv, battendo mostri sacri come Fabio Fazio. È successo anche domenica 15 dicembre, dunque Signorini non può che incassare il colpo. Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua chiudono la seconda stagione che ha per protagonista “un avvocato d’insuccesso”.

Nell’ultima puntata, trasmessa su Rai 1 eccezionalmente di lunedì, mentre Benny si ritrova alle prese con una strana, ma affascinante, donna di nome Ega che conduce un laboratorio teatrale insieme a un gruppo di persone deluse dall’amore, che si definiscono “Impantanati”, Malinconico va avanti con le indagini sulla morte di Venere. Antonella, intanto, confessa di avere subito una violenza a una delle feste private del ricco imprenditore Ludovico Cardinale e afferma che Venere, nonostante non risulti né dai tabulati né dalle testimonianze, era a una di quelle feste la sera in cui è morta.

Il resto della programmazione ha visto su Italia 1 un nuovo episodio della serie Attacco al potere – Paris has fallen; su Rete 4 il consueto appuntamento con Quarta Repubblica. Invece su Rai 3 abbiamo ritrovato Massimo Giletti con Lo stato delle cose e su Rai 2 lo show Raiduo con Ale & Franz.

Prima serata, ascolti tv del 16 dicembre

Nella serata di lunedì 16 dicembre 2024, su Rai 1 l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 interessa 3.015.000 spettatori pari al 18.74% di share (presentazione di 2 minuti: 4.301.000 – 22.02%, gli ascolti delle altre puntate). Su Canale 5 – dalle 21:39 all’1:26 – Grande Fratello intrattiene 2.277.000 spettatori con uno share del 19.09% (Night: 833.000 – 24.84%, Live di 3 minuti 508.000 – 17.73%, quello che è successo ieri). Su Rai 2 Raiduo intrattiene 664.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia 1 la serieAttacco al Potere – Paris has fallen incolla davanti al video 873.000 spettatori (4.93%). Su Rai 3 Lo Stato delle Cose segna 857.000 spettatori e il 5.54% (presentazione di 10 minuti: 491.000 – 2.48%). Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 606.000 spettatori (4.45%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 817.000 spettatori e il 4.48%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 587.000 spettatori con il 3.7% (replica in seconda serata 198.000 – 3.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 512.000 spettatori con il 2.9% (episodio in replica in seconda serata: 224.000 – 2.3%).

Access Prime Time, dati del 16 dicembre

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.644.000 spettatori (23.78%), mentre Affari Tuoi raduna 5.805.000 spettatori (28.84%). Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 2.917.000 spettatori pari al 14.48%. Su Rai 2 TG2 Post totalizza 501.000 spettatori con il 2.47%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.352.000 spettatori con il 6.74%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.176.000 spettatori (6.01%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.481.000 spettatori (7.28%). Su Rete 4 4 di Sera con Francesca Barra e Roberto Poletti ha raggiunto 860.000 spettatori e il 4.37% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 3.67% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.779.000 spettatori e l’8.76%. Su Tv8 100% Italia gioca con 434.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 375.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 460.000 spettatori con il 2.3%, nella seconda parte di durata maggiore (presentazione di 5 minuti: 344.000 – 1.8%). Su RealTime la replica di Cortesie per gli Ospiti sigla 396.000 spettatori (2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 dicembre

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ottiene un ascolto medio di 3.109.000 spettatori pari al 22.38%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.391.000 spettatori pari al 26.38%. Su Canale 5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna piace a 2.188.000 spettatori (16.68%), mentre La Ruota della Fortuna intrattiene 3.358.000 spettatori (21.2%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (456.000 – 3.54%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 385.000 spettatori con il 2.48%, nel primo episodio, e 616.000 spettatori con il 3.33%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 466.000 spettatori (3.18%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 590.000 spettatori (3.27%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.341.000 spettatori (13.55%). A seguire Blob segna 993.000 spettatori (5.31%) e Via dei Matti N.0 sigla 886.000 spettatori (4.54%). Su Rete 4 La Promessa interessa 838.000 spettatori (4.54%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 266.000 spettatori pari all’1.77%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 369.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 216.000 spettatori con l’1.7%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 355.000 spettatori con il 2%.