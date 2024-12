Fonte: Ansa Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua in "Vincenzo Malinconico 2"

Si rinnova la gara degli ascolti tv di domenica 15 dicembre. In prima linea, come ogni domenica, troviamo Che tempo che fa di Fabio Fazio mentre Rai1 ha proposto i nuovi episodi di Vincenzo Malinconico 2. La fiction di Rai1 con Massimiliano Gallo, che è ripartita il 1° dicembre dopo una prima stagione di grande successo, ha sempre vinto la sfida dello share senza difficoltà. Eppure Fabio Fazio non si arrende e propone una puntata ricca di ospiti, tra cui l’ex cancelliera Angela Merkel.

Su Canale5 è invece andata in una una nuova puntata di Tradimento, la nuova dezi turca che ha preso il posto de La rosa della vendetta, mentre su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca. Su Italia 1 abbiamo invece assistito all’ultima puntata de Le Iene prima delle festività natalizie, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1. Su Rai3, come d’abitudine, è stata trasmessa una nuova puntata di Report. Ma quali sono i risultati degli ascolti tv di domenica 15 dicembre? Scopriamoli tutti.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.