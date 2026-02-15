Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te domina. Ma Clerici insegue

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Il sabato di San Valentino non ha fatto sconti alla concorrenza televisiva, mettendo in scena un duello Auditel che ha confermato quanto il pubblico italiano ami i grandi classici, pur non disdegnando le novità della tv. La sfida per la leadership è stata accesa sin dai primi minuti della serata, trasformando il prime time e l’access in un vero campo di battaglia tra Rai1 e Canale5.

La serata si è aperta con l’ormai consueto scontro tra titani nell’access prime time. Da una parte Stefano De Martino con Affari Tuoi, diventato ormai un appuntamento imprescindibile per milioni di italiani; dall’altra Gerry Scotti, che con La Ruota della Fortuna continua a macinare consensi grazie all’effetto nostalgia e alla sua intramontabile simpatia. I dati evidenziano un equilibrio sottilissimo: se i “pacchi” di Rai 1 mantengono una leggera supremazia in termini di share, il game show di Mediaset risponde colpo su colpo, dimostrando che il pubblico del sabato sera è tutt’altro che monolitico.

Il vero “piatto forte” è però arrivato in prima serata. In una data simbolica come quella del 14 febbraio, Maria De Filippi ha schierato il suo colosso, C’è Posta per Te, puntando tutto sulle storie di ricongiungimenti e sentimenti, temi perfetti per la serata degli innamorati. A sfidarla, Antonella Clerici con The Voice Kids, che ha risposto con la freschezza e il talento travolgente dei suoi piccoli protagonisti. Una sfida tra stili opposti – il racconto intimo di Canale 5 contro lo show musicale di Rai 1 – che ha tenuto l’Italia incollata al telecomando fino a tarda notte. Sulle altre Reti, invece, la programmazione è quella del sabato. Su Rai2 abbiamo visto le gare valevoli per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 mentre su Rai3 è stato trasmesso Balla coi lupi. E ancora, su Rete4 abbiamo visto Non c’è due senza quattro mentre su Italia1 è andato in onda Una notte al museo 3. Ma quali sono i dati del 14 febbraio? Di seguito, tutti i numeri.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.