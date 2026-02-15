Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata speciale di C’è posta per te, quella del 14 febbraio 2026. In occasione di San Valentino, infatti, Maria De Filippi ha accolto in studio ben due Vip, al centro di altrettante sorprese. Spazio a Luca Argentero e Gerry Scotti. Lacrime assicurate.

Un marito pentito. Voto: 4

Antonio è giunto nello studio di Maria De Filippi per chiedere perdono a sua moglie Nadia. Nei primi minuti di C’è posta per te si spiega come abbia conosciuto un’altra donna, con la quale inizia a scriversi.

Una lunga serie, anche molto equivoca, letti in parte dalla conduttrice. Uno è destinato a diventare un meme: “Vorrei morderti i piedi”. Quando sua moglie scopre tutto, lo manda via. Antonio chiede perdono e racconta una versione dei fatti ben precisa. Ci sono stati messaggi, flirt testuali spinti, regali e “complimenti che a te non ho mai fatto in 17 anni”. Non si è però mai andati oltre, ovvero non c’è stato un tradimento fisico. Peccato non capisca quanto ciò non conti. Si tradisce in tanti modi e lui è fedifrago al 100%.

Si scopre allora un altro tema, quello economico. Da due mesi è senza lavoro ed è disperato. Ha vissuto una tempesta emotiva che si è ripercossa anche in casa. Nadia, delusa per quanto accaduto, chiude la busta per sé e le sue figlie, conscia del fatto di star ritrovando una preziosa serenità e di non voler essere più data pe scontato.

Il grande cuore di Clara. Voto: 8

La storia di Clara è al tempo stesso una carezza e una stretta al cuore. Pur di far studiare sua sorella Elisa, ha rinunciato alla laurea. Ha provato a darle tutto il possibile, facendole da madre e padre dopo che il destino le ha private di entrambi.

Per ringraziarla, ha voluto sorprenderla con la presenza di Luca Argentero, che per lei ha rubato qualcosa dal set di Doc. La loro esistenza è stata stravolta in poco tempo. A 48 anni sua madre ha scoperto d’avere un melanoma, che l’ha uccisa a 52 anni. Tre anni dopo, durante la notte di Capodanno, il padre si ferisce a un piede e da un incidente banale si scopre una realtà assurda. I suoi valori sono sballati: è una leucemia fulminea.

Clara, a 8 esami dalla laurea, ha abbandonato l’università per lavorare e mantenere la sorella. Nel 2020 la vita è tornata a sorridere, con l’incontro con Marco, oggi suo marito e padre di sua figlia. Elisa non trattiene le lacrime: “Ogni tanto mi sento un peso, perché mia sorella non mi fa pagare niente”.

Luca Argentero si è emozionato, sottolineando come i sacrifici per lui siano spesso ritenuti in un’accezione negativa, e invece “significa fare che quella cosa diventi sacra”. Il suo dono principale è un nefroscopio, quello originale usato sul set di Doc: “La produzione non sarà felice, forse si arrabbieranno” (dice sorridendo). A ciò si aggiunge anche una crociera regalo per l’intera famiglia.

Sorelle in cerca di un padre. Voto: 5

Una storia drammatica ma non del tutto nuova. Due sorelle, Melania e Loredana, hanno invitato il padre che non sentono ormai da tempo. L’ultimo incontro, dopo una lite avuta con la sua attuale moglie, è avvenuto in cantiere. Allora le ha allontanate in malo modo, senza neanche degnarsi di scendere da un’impalcatura per guardarle in faccia.

Una vicenda complessa, che parte da una separazione avvenuta quando le due sorelle erano molto piccole. Sono state di fatto cresciute dal compagno della madre, mentre il padre è tornato nelle loro vite soltanto molti anni dopo, con una compagna e tre figli.

Tutto sembrava procedere per il meglio, o quasi, fino al matrimonio di Melania. Katia ha ritenuto che lei avesse di fatto escluso il padre dai momenti chiave della preparazione, per poi presentarsi a casa e chiedere denaro. Risultato? “Noi al matrimonio non ci veniamo”.

Otto anni di silenzi e poi una ripartenza, ma al matrimonio di Loredana tutto si ripete quasi alla stessa maniera. Katia lancia accuse e il padre delle due segue la sua linea dettata. Al momento del confronto, si nega tutto il possibile e, di fatto, il padre sostiene d’essere stato ignorato e allontanato dalle figlie.

Lo si vede però seguire chiaramente la linea di sua moglie e, quasi con orgoglio, conferma di non aver presenziato a nessuno dei due matrimoni delle figlie, che gli hanno mancato di rispetto. Una situazione surreale, che termina in abbracci e lacrime. Non sembra esserci una situazione alla Cenerentola e descrivere Katia come la matrigna crudele sembra altamente ingiusto. Silenzi, rancori, pettegolezzi e incapacità comunicativa. Forse, mai come in questo caso, avere un giudice e un pubblico ha davvero fatto del bene.

Viaggio nel tempo e nei ricordi. Voto: 8

Alfredo è alla ricerca di Concetta, che però non vede dal 1962. Un amore giovanile interrotto a causa del ritorno in Sicilia di lei. Per tre anni si sono scritti, tenendo viva quella fiamma nonostante tutto fosse cambiato intorno a loro. Lui si era sposato e dopo tante lettere la verità è venuta a galla. Sua moglie ha scoperto tutto e bruciato la corrispondenza.

Oggi lui è vedovo e sta tentando di ritrovare quel sentimento perduto. Dall’altra parte della busta però si ritrova una donna che non ha la minima idea di chi lui sia. I postini però ne hanno trovato una seconda e con lei, alla fine, la storia non cambia di una virgola. La terza Concetta per fortuna è quella giusta. Di lieto fine, però, neanche a parlarne. Quell’amore giovanile è sepolto e lei sta tanto bene con suo marito. La busta resta chiusa ma, a sorpresa, c’è chi vorrebbe rimuoverla. Concetta numero 2 infatti sembra interessata all’articolo. Alfredo, dunque, esce dallo studio con un’altra Concetta, quasi l’amore di quel ricordo lontano fosse custodito nel nome.

Il regalo di Gerry Scotti. Voto: 8

Quattro figlie hanno voluto premiare il papà che, dicono, vive con una piccola pensione e risparmia i soldi per il suo funerale. Gli hanno detto grazie dopo anni sofferti, essendosi preso cura di loro dopo la morte della madre: “Siamo grate alla vita per averci dato un padre come te, speriamo di fare lo stesso per i nostri figli”.

Lui le ha messe sempre al primo posto e oggi ha il cuore colmo d’amore anche per 7 nipoti. Per lui arriva a sorpresa Gerry Scotti: “La tua storia mi ha emozionato. Io non sarei riuscito a fare nulla di ciò che hai fatto tu”.

Arrivano poi i regali per Francesco: un orologio e una cucina nuova, rispettivamente da Gerry e da Maria De Filippi e la produzione di C’è posta per te.

