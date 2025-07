Ufficio stampa Arisa Arisa

La foto di Arisa diventa un’opera d’arte e il suo volto si trova accanto a quello di artisti internazionali come Leonard Cohen, Patti Smith, Quentin Tarantino e Woody Allen.

Arisa tra i protagonisti di Faces

Arisa infatti è tra quelli protagonisti di Faces, la mostra fotografica all’aperto firmata Art‑Icon in corso ad Arles (Francia), nell’ambito della prestigiosa programmazione culturale estiva della città. L’esposizione, visitabile dal 7 al 15 luglio lungo le rive del Rodano, raccoglie una selezione di ritratti dedicati a personalità iconiche del mondo dell’arte, della musica e del cinema internazionale. Si tratta di un un percorso visivo che intreccia biografia, espressività e linguaggio fotografico.

Ufficio stampa Arisa

La consacrazione internazionale di Arisa

La presenza di Arisa all’interno di Faces conferma il crescente riconoscimento del suo percorso artistico anche a livello internazionale. Lo scorso 20 giugno, l’artista si è esibita a Los Angeles in occasione della Festa della Musica, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura, accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Barbera.

Un momento particolarmente significativo che segue la vittoria del Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale con Canta ancora, brano scritto e interpretato dalla stessa Arisa per la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri.

Arisa, la foto iconica senza veli

La foto di Arisa, esposta nella mostra fotografica Faces, è in bianco e nero. La cantante guarda dritto l’obiettivo. Il suo volto è incorniciato da un maxi copricapo di piume che ricorda le dive del passato e nel contempo sembra disegnarle un cuore intorno al viso. Le labbra sono leggermente arricciate, lo sguardo languido è esaltato dall’eyeliner.

Ufficio stampa Arisa

Arisa è nuda, ma l’obiettivo la ritrae sono a tre quarti. Lei è immortalata con le braccia incrociate sul petto, per nascondere il seno. E indossa dei lunghi guanti in latex lucido. Lo scatto ricrea un’atmosfera d’altri tempi e coglie la femminilità e la sensualità dell’artista.

Chi è Camilla Camaglia, la fotografa che ha immortalato Arisa

La foto è stata realizzata da Camilla Camaglia che Arisa ringrazia con un post sul suo profilo Instagram. E lei le risponde: “Grazie a te meravigliosa Ros 😘 uno dei miei scatti preferiti! ❤️”.

Classe 1984, la Camaglia è specializzata in fotografia di bellezza collaborando con truccatori creativi di cui trasforma le idee in immagini. Ha vinto numerosi premi e molti dei suoi scatti sono stati esposti in mostre.

Arisa, i fan senza parole

Lo scatto di Arisa ha lasciato senza parole i suoi fan. In molti le hanno fatto i complimenti per questa foto artistica, scelta per essere esposta ad Arles in un contesto così prestigioso.

I follower le scrivono: “Stupendo”, “Bellissima”, “Wow Ros emani energia come un raggio di sole”; “Di @arisamusic ce n’è una soltanto al mondo..Meraviglia !!! 💖”. “Arisa è super iconica...”.