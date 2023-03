Antonino e Ginevra, tutta la verità sul bacio nascosto al “GF Vip”

Fonte: IPA Antonino e Ginevra: la verità sul bacio nascosto al "GF Vip"

Antonino Spinalbese, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Chi dove ha parlato (ancora una volta) di Ginevra Lamborghini. Entrambi hanno espresso l’intenzione di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, intanto l’hairstylist ha finalmente rivelato il “segreto” che la coppia gelosamente custodiva. Tutta la verità sul bacio nascosto nella sauna della Casa, di cui tanto si è parlato e che ora viene commentato e raccontato dal diretto interessato.

Antonino e Ginevra, il bacio in sauna: “Quello è stato il nostro segreto”

Al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese è rinato, ha vissuto emozioni indimenticabili e ha saputo togliersi di dosso la fastidiosa etichetta di “ex di Belen“. Un percorso soprattutto interiore, per conoscersi meglio e comprendere a fondo quali siano i suoi reali interessi e i progetti per il futuro. Un futuro che, al momento, ha tutta l’intenzione di scrivere al fianco della sua Ginevra Lamborghini. Dopo il reality la coppia si è rivista, si è scambiata un lungo ed appassionato bacio in studio e ha mantenuto elevato il livello di guardia del gossip. Nascerà una storia d’amore?

L’hairstylist si sbottona in un’intervista rilasciata a Chi, parlando della conoscenza con Ginevra, del loro futuro insieme e, soprattutto, del segretissimo bacio in sauna. La coppia, infatti, sarebbe riuscita a concedersi un momento di intimità senza che le telecamere abbiano pizzicato il loro fatidico bacio. Non essendoci testimonianza visiva di quell’affettuoso momento, a descrivere quanto accaduto sono le parole di Spinalbese: “Lei stava vivendo una fase di insicurezza, aveva paura di cosa le sarebbe accaduto all’uscita dal programma. In un momento di tristezza, sapendo che c’era dell’interesse reciproco, le ho ‘rubato’ un bacio e le è tornato il sorriso. Quello è stato il nostro segreto”.

Antonino dopo il “GF Vip”: quale futuro con Ginevra Lamborghini?

Dopo il Grande Fratello Vip 7, il futuro di Antonino Spinalbese sembra sempre più legato a Ginevra Lamborghini, di cui aveva già ampiamente parlato anche a Verissimo la scorsa settimana. L’hairstylist, a Chi, confessa di aver avuto inizialmente pregiudizi sulla coinquilina, presto superati: “Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. È molto materna”.

In Casa Antonino Spinalbese si è avvicinato ad altre due coinquiline, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, e ha spiegato: “Uno dei miei problemi è quello di non riuscire a dire di no. E poi volevo mettere alla prova quello che sentivo per Ginevra. Capire se, di fronte ad altre conoscenze, sarebbe stata sempre lei quella con cui avrei voluto approfondire, ed è stato così”. Al momento non si definiscono coppia, ma il futuro potrebbe riservare loro qualcosa di speciale: “Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta“.