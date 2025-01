Fonte: IPA Antonella Elia

Stop forzato per Antonella Elia, che sarebbe stata sospesa dalla Rai per un presunto evento increscioso verificatosi con la produzione di Citofonare Rai2. La showgirl, che conta su una solidissima carriera alle sue spalle, partecipa al programma di Paola Perego e Simona Ventura nelle vesti di inviata ma pare che non sarà presente alla puntata in onda il 26 gennaio. I motivi sarebbero da ricercare in un episodio successivo alla diretta della settimana scorsa, da cui sarebbe partita la decisione della Rete di metterla in pausa.

Perché Antonella Elia è stata sospesa dalla Rai

Secondo l’indiscrezione riportata da TvBlog, che riferisce di aver ricevuto informazioni da una fonte vicina, Antonella Elia sarebbe stata sospesa dalla Rai in via momentanea. La sua ultima partecipazione a Citofonare Rai2 risale a domenica 19 gennaio, quando l’inviata del programma ha raggiunto Cortina D’Ampezzo per dare conto dell’avvicendamento della trasmissione con la Coppa del Mondo di sci. Sembrava tutto procedere per il meglio e, addirittura, sui suoi social è comparsa anche una foto in cui si esprimeva con toni entusiastici: “Grandi emozioni a Cortina D’Ampezzo… Ho seguito le gare di sci”, ha scritto.

Nelle vesti di inviata, si è anche occupata delle interviste alle nostre campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone, tornate sulla neve per concorrere alla Coppa più ambita dei mesi invernali. Si è anche trattato di una sorta di conto alla rovescia in attesa di Milano-Cortina 2026, che segna il ritorno delle Olimpiadi sulle piste italiane dopo Torino 2006. I motivi della sospensione temporanea sarebbero però da individuare nel dopo diretta e nel viaggio verso Roma, in cui si sarebbero verificate delle forti tensioni tra Elia e la produzione dello show in onda ogni domenica mattina su Rai2 e che, col tempo, ha raggiunto un discreto successo.

Quanto torna in onda

Raggiunta da TvBlog per capire cosa sia realmente accaduto, Antonella Elia ha preferito non rispondere e quindi glissare sull’argomento. Al momento, non si conosce la natura della sospensione e se sia definitiva o temporanea. Di certo, non sarà presente nella puntata del 26 gennaio, che va in onda regolarmente e con la conduzione di Paola Perego e Simona Ventura.

I particolari su quello che potrebbe essere accaduto sono tutt’ora conosciuti, ma sembra che lo scambio tra Elia e la produzione nel viaggio da Cortina D’Ampezzo verso Roma sia stato particolarmente acceso, tanto da indurre l’organizzazione a mettere in pausa la collaborazione della showgirl piemontese che all’interno dello show aveva trovato una nuova dimensione, un po’ diversa rispetto a quello cui ci aveva abituati.

Pare comunque che non si tratti di una decisione così drastica ma qualcosa di assolutamente reversibile. Probabilmente, il team di Citofonare Rai2 ha voluto prendersi un po’ di tempo per far calmare le acque per poi tornare alla normalità nel giro di non troppo tempo. Intanto, la diretta interessata non ha replicato e sta procedendo regolarmente con la sua vita. È anche presente sui social con stories in continuo aggiornamento, che sta usando per raggiungere i suoi follower e chiedere loro consigli sui piatti da cucinare per cena.