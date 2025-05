Antonella Clerici, la “frecciata” durante l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno

È Sempre Mezzogiorno va in vacanza per l'estate: Antonella Clerici ha salutato il suo pubblico e ringraziato la squadra dello show

Fonte: IPA Antonella Clerici

Tra i programmi che tornano a settembre, venerdì 30 maggio è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di È Sempre Mezzogiorno, lo show amatissimo condotto da Antonella Clerici. Il cooking show è seguitissimo dagli affezionati spettatori: in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, la stagione si è conclusa in vista della pausa estiva. Con una riflessione che sa un po’ di frecciata.

Antonella Clerici, grande festa per l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno

Ultima puntata di un’edizione ricca di successi per È Sempre Mezzogiorno, che ha tenuto compagnia agli italiani ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12: il programma, condotto da Antonella Clerici, è terminato con una grande festa, ovvero un party organizzato proprio per il team che segue il programma. Torta, sorrisi, ma anche e soprattutto la volontà di festeggiare i successi raggiunti. E venerdì 30 maggio, la conduttrice ha salutato anche i suoi spettatori.

Così, la quinta edizione di È Sempre Mezzogiorno si è conclusa con i ringraziamenti per il team. “Tutti insieme appassionatamente… Salutiamo tutta la nostra squadra, grazie! Siamo in tanti, ci siamo tutti o quasi… Questa è la nostra squadra meravigliosa”. E la Clerici ha aggiunto: “Io li ringrazio tutti e li abbraccio, perché sono sicura che senza di loro non sarebbe stata la stessa cosa“. Ha salutato anche il pubblico, dando appuntamento alla prossima edizione: “Vi salutiamo e vi diamo appuntamento, se Dio vorrà, a settembre”.

La conduttrice, dunque, ha rimarcato il grande potere di saper lavorare in squadra, di certo non da tutti, anzi: sia nel mondo dello spettacolo, quanto in altri settori, spesso “fare squadra” diventa impossibile. E anche dietro a ogni programma di successo c’è sempre un lavoro corale, fatto di intesa, di collaborazione e rispetto dei ruoli. Pensare di poter fare tutto da soli, cambiare le sorti di una trasmissione con la sola forza del proprio nome, è un’illusione. “Ed è lì che cade”, ha infine concluso, con una presunta frecciata che, secondo il Messaggero, è stata rivolta ai “colleghi divi”.

Il successo di Antonella Clerici

Si è chiusa con il sorriso (e con ottimi ascolti) un’altra stagione di È Sempre Mezzogiorno, il programma del mezzogiorno di Rai 1 che, dal 2020, ha raccolto con successo l’eredità de La Prova del Cuoco. Al timone, come sempre, Antonella Clerici, col suo stile inconfondibile e quel mix vincente di spontaneità e affiatamento con il cast fisso e ospiti sempre azzeccati.

La “ricetta” è ormai collaudata e il pubblico continua ad apprezzarla, un programma che è entrato nel cuore (e nelle case) degli italiani: anche quest’anno il cooking show ha fatto centro, confermandosi uno dei punti fermi del daytime Rai. E per Antonella Clerici si chiude così una stagione televisiva 2024/2025 decisamente brillante, tra gli ottimi riscontri di The Voice Kids e The Voice Senior.

Cosa va in onda al posto di È Sempre Mezzogiorno

Con l’arrivo dell’estate, anche la programmazione Rai si mette (in parte) in modalità vacanza. E così, da lunedì 2 giugno, il testimone del mezzogiorno di Rai1 passa a Camper, il programma itinerante che torna per la sua quarta edizione. Alla guida c’è ancora Peppone Calabrese, pronto a portare i telespettatori in viaggio tra sapori, borghi, spiagge e tradizioni del nostro Paese: va in onda dal 2 giugno fino al 5 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 fino alle 13.25.