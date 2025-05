Fiorello non molla la presa. Rivuole Amadeus in Rai e rivela cosa gli hanno detto i dirigenti: dopo il Nove ci sarà un "ritorno a casa"?

Fonte: IPA Amadeus ha parlato con Fiorello degli ascolti bassi sul Nove e dell'ipotesi ritorno in Rai

Al di là della piattaforma, che sia televisiva, radiofonica o social, Fiorello sa come mettere in piedi uno spettacolo che attiri pubblico. In migliaia collegati per la sua diretta Instagram, ampiamente annunciata, con Fabrizio Biggio, Amadeus e Gianni Morandi.

L’ex conduttore Rai è stato senza dubbio l’ospite d’onore e le sue parole stanno avendo un effetto importante. Alcuni, ad esempio, stanno iniziando a ritenere le tante battute di Fiorello sul suo ritorno in Rai qualcosa di più di un gioco.

Amadeus e gli ascolti sul Nove

Da tempo si parla della fatica di Amadeus nel raggiungere il suo vecchio pubblico. Le abitudini degli italiani sono difficili da modificare. Se poi al suo posto ad Affari Tuoi si piazza uno Stefano De Martino in grande spolvero, che ha saputo subito conquistare tutti, allora il percorso è tremendamente in salita.

Lui ha già spiegato che non c’è nulla di imprevisto in tutto questo. Sapeva dove stava andando e che si stavano gettando le basi per il futuro. In diretta con Fiorello, però, si è lasciato andare a delle confessioni molto oneste, come se nessuno fosse in ascolto:

Con The Cage vado in onda dalle 20:30 alle 21:30, in access prime time. Sono contro tutti. Sono ormai fisso al 3% e non voglio fare di più. Quanto devo fare secondo la rete? È meglio se non chiedo. Ho paura della risposta. Tanto alla fine farò sempre il 3%. Il 6%? Non è possibile. È più facile che mi svegli con gli occhi azzurri e il naso alla francese”.

Ci tiene però a precisare che questa scelta non è stata presa in risposta a eventi, pressioni o altro. Ciò che fa, lo fa sempre con convinzione, ha detto. Sottolineare questo è decisamente importante, in un clima in cui l’amico Fiorello ribadisce come lui sia “triste” sul Nove, considerando la differenza di ascolti: “Non mi pento d’essere andato al Nove”.

Ritorno in Rai e Sanremo

Fiorello è serio, pur dicendo alcune cose col sorriso. Vorrebbe ricomporre la coppia lavorativa in Rai e prevede un addio al Nove da parte dell’amico. Nel corso della diretta ha così spiegato:

“Ho parlato con i dirigenti Rai e non sto scherzando. Sappi che mi hanno detto che le porte sono sempre aperte per te. Tu non stai bene al Nove. Non ci stai bene e lo so”.

Prevedendo un cambio di scenario, ha chiesto un solo favore all’amico: “Non devi andare a Mediaset”. Vuole il suo ritorno in Rai e, chi può dirlo, tra un anno potremmo trovarci qui a parlare dell’ipotesi Fiorello-Amadeus a Domenica In.

Il mattatore siciliano sta preparando il terreno. “Io so come funziona e Coletta ti ama. Lui è proprio innamorato di te, quindi davvero mi hanno detto che ti riprendono”. Un botta e risposta concluso con un po’ di battute su Sanremo. Amadeus ha immaginato un’edizione con se stesso al fianco di Fiorello, Biggio e Morandi: “Tra 10 anni, pensa che bello noi quattro a Sanremo”.

Ed ecco la risposta di Fiorello: “Sanremo ce l’hai proprio in testa, fisso. Adesso Sanremo è così. Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Questo però è giovane e magari ne fa di più. Appuntamento a dopo De Martino”.