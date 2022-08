Alessandra Amoroso, il live a San Siro: le foto incredibili, dove e quando vederlo in tv

Fonte: Mediaset | Ph. Andrea Veroni Alessandra Amoroso a San Siro

Con il suo talento unico e una voce memorabile, Alessandra Amoroso ha conquistato milioni di fan: è senza dubbio una delle cantanti italiane di maggior successo dell’ultimo decennio, e di traguardi in questo periodo ne ha raggiunti tantissimi. L’ultimo? Il suo 200esimo concerto, festeggiato in una location d’eccezione come lo stadio di San Siro. Quello show meraviglioso è ora in procinto di sbarcare in tv, ed è già partito il conto alla rovescia.

Tutto accade a San Siro, lo show di Alessandra Amoroso

Dal giorno in cui Alessandra Amoroso è riuscita a strappare la vittoria ad Amici di Maria de Filippi (era il lontano 2009!), la sua carriera è stata un continuo crescendo: tra canzoni finite in vetta alle classifiche ed emozioni bellissime regalate ai fan, l’artista si è fatta strada in un mondo – quello della musica – che sa essere fin troppo spietato. E c’è riuscita, raggiungendo traguardi addirittura impensabili. Solamente lo scorso 13 luglio 2022, la Amoroso ci ha sorpreso con un live semplicemente incredibile. Tutto accade a San Siro è stato non solamente uno show magnifico, ma anche il coronamento di un sogno.

Alessandra ha infatti celebrato, in quell’occasione, il suo 200esimo live. E non solo: è stata la seconda cantante italiana ad avere l’onore di esibirsi sul palco del Meazza (prima di lei, solamente Laura Pausini nel 2007). Per festeggiare questo successo, l’artista ha messo a punto uno spettacolo davvero sensazionale, che ha coinvolto ben 90 ballerini e un’orchestra composta da 47 strumenti. Insomma, qualcosa di così unico che non poteva rimanere “relegato” agli occhi dei relativamente pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto e ad assistere al concerto.

Dove e quando vedere Tutto accade a San Siro

Lo spettacolo di Alessandra Amoroso approda quindi in televisione: Mediaset ha deciso di concedergli uno spazio privilegiato, in questi giorni che ci accompagnano verso la fine dell’estate e che ci fanno inevitabilmente sentire più malinconici. L’appuntamento, assolutamente imperdibile, è per giovedì 1° settembre in prima serata su Canale 5. Sarà l’occasione perfetta per rivivere uno show mozzafiato che ha già conquistato l’Italia intera.

Alessandra Amoroso, le foto del concerto

Il live a San Siro è stato, per Alessandra Amoroso, un successo travolgente ma anche un grandissimo impegno. L’artista si è presa cura del suo spettacolo nei minimi dettagli, organizzando qualcosa di straordinario: dalla musica, portando in scena una scaletta che ha racchiuso quasi per intero il suo repertorio, al ballo, grazie alle coreografie dell’amica Veronica Peparini. E le foto che immortalano l’evento sono strepitose, a partire da quelle che ci mostrano il look scelto dalla cantante.

La Amoroso ha sfoggiato alcuni costumi di scena incredibili, passando dalla tutina attillata (e trasparente) con paillettes brillanti alla gonna con frange abbinata ad un reggiseno gioiello e ad un coprispalle in pelliccia. Sul palco, nessuno ha potuto trattenerla: si è divertita – e ha divertito il pubblico -, ha cantato i suoi successi più belli e ha costruito uno show che rimarrà per sempre nella storia della musica italiana. Per questo non vediamo l’ora di riviverlo in tv, godendoci quei momenti irripetibili che hanno permesso ad Alessandra Amoroso di conquistare definitivamente lo stadio di San Siro.