Affari Tuoi, Santo Stefano non assiste Fausto. Ma lo salva Gennarino

La sera di Santo Stefano non è stata particolarmente generosa con Fausto, protagonista della nuova puntata di Affari Tuoi, andata in onda il 26 dicembre 2025 su Rai1. Alla conduzione, come sempre, Stefano De Martino, ormai rodato e perfettamente a suo agio in questi giorni di festa, ma il suo supporto non è bastato per cambiare le sorti della partita. E quella di Fausto, pizzaiolo di Fossacesia chiamato a rappresentare l’Abruzzo, è stata complicata fin dai primissimi minuti.

Affari Tuoi, Fausto parte subito male

Accompagnato dalla sorella Meghi, Fausto si è trovato subito a fare i conti con un avvio che definire in salita sarebbe riduttivo. I primi sei tiri hanno avuto l’effetto di una doccia fredda: prima l’uscita dei 200mila euro, poi, senza nemmeno il tempo di riorganizzare i pensieri, la perdita del pacco più fortunato da 300mila euro. Un uno-due che ha lasciato il tabellone improvvisamente scarno, con lo sconforto che si è fatto largo negli occhi dei concorrenti che sono stati chiamati da Stefano De Martino a reagire subito.

In mezzo a questa sequenza poco favorevole, però, è arrivato qualcosa a spezzare la tensione: dal pacco del Veneto è comparso Gennarino, l’ormai immancabile cagnolino simbolo del programma. Una presenza che, oltre a farci sorridere come ogni sera, ha garantito a Fausto 5mila euro certi, destinati a rivelarsi, col senno di poi, l’unico vero salvagente della serata.

Nel tentativo di superare l’inerzia, Fausto ha accettato senza esitazioni il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco numero 7 per il numero 3. Una scelta comprensibile, quasi istintiva, che però non ha prodotto l’effetto sperato. La partita ha continuato a scivolare via tra l’eliminazione dei 50mila, dei 75mila e infine dei 100mila euro, spegnendo progressivamente ogni possibilità di un colpo di scena sostanzioso.

Quanto ha vinto Fausto dall’Abruzzo

Arrivato alle battute finali con un tabellone ormai ridotto all’osso, Fausto ha mostrato di voler giocare ancora e di non essere abbattuto da una partita che, diciamocelo, non è stata per niente fortunata. Ha rifiutato le offerte del Dottore, compresa quella da 14mila euro, scegliendo di restare fedele al suo percorso e di andare fino in fondo. Nel suo pacco, alla fine, c’erano solo 200 euro.

L’ultima speranza è stata affidata alla Regione Fortunata. Per i 100mila euro Fausto ha scelto la Sardegna; per i 50mila, l’Emilia-Romagna. Ma la risposta corretta era il Piemonte, la stessa Regione che all’inizio della partita gli aveva portato via uno dei premi più alti, in un curioso e amaro gioco di rimandi.

Fausto torna a casa con 5mila euro, quelli conquistati grazie a Gennarino. Quella del jackpot associato alla mascotte del programma è inoltre una novità assoluta di quest’anno. Un bel paracadute per molti, che – grazie al tiro fortunato – hanno potuto tornare a casa con un piccolo gruzzoletto. Non è di certo una cifra che cambia la vita ma è stata comunque una piccola consolazione per Fausto che ha giocato con coraggio fino all’ultimo. Non è una cosa per tutti: in molti infatti si lasciano convincere dalle diverse offerte del Dottore, fermandosi anzitempo senza provarci fino in fondo.

