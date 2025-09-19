Affari Tuoi, Achille trionfa e Stefano De Martino non frena l’entusiasmo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna a condurre Affari Tuoi, fra emozioni forti, ma anche risate, in una puntata – quella del 19 settembre 2025 – che è stata ricca di colpi di scena. Il concorrente in gioco, Achille, è riuscito infatti ad arrivare alla fine del gioco con quasi tutti i premi a disposizione e rifiutando numerose offerte.

Affari Tuoi, Achille dell’Emilia Romagna lascia tutti col fiato sospeso

Nella puntata del 19 settembre 2025 a giocare ad Affari Tuoi è arrivato Achille dell’Emilia Romagna. Il concorrente di Stefano De Martino arriva da Modena e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dalla compagna Barbara. Al conduttore dello show Rai ha rivelato di lavorare presso il reparto infortunistica della Polizia Locale e di essersi innamorato della figlia del suo capo.

Fra risate e qualche battuta, Achille e Barbara hanno iniziato insieme a Stefano De Martino la loro avventura ad affari tuoi, giocando con il pacco numero 12 con la speranza di tornare a casa con un ricco montepremi. “Ti hanno soprannominato Achille, l’uomo dal cuore gentile”, ha detto il presentatore, parlando del concorrente. Un pacco dopo l’altro, Achille è arrivano sino al premio finale, riuscendo a spuntarla e aprendo il pacco con il premio da 75.000 euro.

Un enorme successo che ha strappato l’applauso del pubblico e fatto emozionare anche De Martino. Il conduttore infatti, preso dall’entusiasmo, ha afferrato il concorrente e, dopo esserselo caricato sulle spalle, ha fatto il giro dello studio tv.

Affari Tuoi nella gara degli ascolti con La Ruota della Fortuna

Nel frattempo continua la guerra per gli ascolti fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino e Gerry Scotti si sfidano a distanza, fra battute e frecciatine, alimentando una competizione che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Per ora sembra che la partita sia stata vinta da Scotti che con la sua trasmissione sta registrando ascolti record, mentre Affari Tuoi fatica a seguire la concorrenza.

De Martino da parte sua non sembra preoccupato e continua a condurre lo show Rai senza perdere il suo smalto, fra battute brillanti e ironia, ma soprattutto la capacità di diventare “uno di famiglia”, conquistando la simpatia del pubblico. “Ormai è lui l’uomo dei record – aveva spiegato qualche tempo fa Scotti, parlando dell’ex marito di Belen Rodriguez -. Io sono uno che sa affrontare con responsabilità il proprio lavoro. Oggi ho fatto i conti: sono 41 anni di carriera, che non sono pochi, e di questi ben 30 li ho trascorsi proprio in quella fascia oraria. Ma De Martino, con la sua freschezza, la sua energia e la sua giovinezza, può solo darmi consigli, non certo riceverli da me”.

Solo qualche puntata fa durante la trasmissione era partita la sigla de La Ruota della Fortuna, uno scherzo di fronte al quale Stefano si era lasciato andare ad una risata contagiosa, prendendo in giro il Dottore. “Io non credo di dover arginare qualcuno – aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni il presentatore – ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come 2 commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciano a lavorare. La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”.