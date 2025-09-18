Affari tuoi, Ilaria intenerisce De Martino ma qualcosa non torna nella puntata

Nella puntata del 18 settembre 2025 di Affari Tuoi è stata protagonista Ilaria dalla Puglia che ha commosso tutti con la sua storia. Ma il pubblico ha notato un'incongruenza nell'episodio

Stefano De Martino ha condotto sapientemente una nuova puntata di Affari tuoi, nella serata del 18 settembre 2025. Il conduttore televisivo ha saputo intrattenere il pubblico di Rai Uno con la sua solita verve ironica, anche se la concorrente scelta per l’episodio ha raccontato ai telespettatori la sua storia, caratterizzata da una recente sofferenza.

Una puntata piena di colpi di scena e di emozione ma il pubblico da casa ha notato un’incongruenza piuttosto evidente nella sequenza degli episodi del programma televisivo.

Affari tuoi, Ilaria dalla Puglia

Il preserale della televisione italiana è caratterizzato dalla battaglia all’ultimo ascolto tra Stefano De Martino e la sua Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5. Dopo un finale di stagione brillante, il game show della rete pubblica sta cedendo un po’ il passo alla concorrenza che fa segnare, ogni sera, degli ottimi ascolti.

Anche il 18 settembre 2025, Stefano De Martino ha provato a sbaragliare la concorrenza al suo solito grido di: “Da questo momento sono Affari tuoi”. A provare ad accaparrarsi il pacco con il bottino più alto è stata Ilaria Romano dalla Puglia che, fin da subito, è riuscita a eliminare tantissimi pacchi blu di piccolo importo, tanto che Stefano De Martino ha avvertito subito il pubblico che si trattava di una serata davvero speciale: “Io un inizio così non me lo ricordo”.

Il conduttore, però, si è intenerito quando la concorrente ha spiegato il legame che sentiva con il suo pacco, contrassegnato dal numero 6: “Uno dei miei numeri, il 6 è il giorno del mio compleanno ma anche il giorno del compleanno della piccola Sofia, mia nipote, che per me è la luce, quindi c’è un legame con il 6… Esattamente un anno fa ho avuto un intervento molto importante, in testa, potevo risvegliarmi in tutti i modi possibili però sono qui, così come mi vedi. Qualcosina la devo ancora recuperare però è stato un anno in cui la mia vita è cambiata da così a così. Anche il mio modo di vedere la vita è cambiato”.

In ogni caso, Ilaria ha scelto, in seguito, di cambiare il suo pacco con uno, per lei, ancora più importante, quello che le ricordava il giorno del suo risveglio dall’operazione: “Il 10 per me è stata la svolta, è come se fossi rinata per la seconda volta”. Alla fine della puntata, però, la ragazza ha scelto di rinunciare alla confezione così simbolica per accettare l’offerta del Dottore di 60.000 euro, che potrà servirle a comprare la sua prima casa: “Non fare mai un passo più lungo della tua gamba, essere ambiziosi va bene ma anche decidere di fermarsi è un gran segno di coraggio”.

Dopo aver aperto l’ultimo pacco rimasto, la concorrente ha scoperto che nel suo c’erano gli ambiti 200.000 euro.

Affari tuoi, qualcosa non torna

La puntata del 18 settembre 2025 di Affari tuoi è andata in onda, come sempre, con la conduzione di Stefano De Martino e alla presenza di diversi concorrenti, rappresentati delle regioni italiane. Tra di loro anche una new entry, presentata dal conduttore televisivo: Francesca da Catania. Ma questo preciso dettaglio non ha convinto alcuni dei telespettatori, che hanno notato un’incongruenza, come commentato sui social: “Ma non doveva esserci la new entry dell’Umbria? Invece c’è la Sicilia!”.

Secondo il normale susseguirsi delle puntate, infatti, nell’episodio attuale doveva esserci un nuovo concorrente dall’Umbria, visto che nel giorno precedente era stato l’esponente di quella regione a giocare.