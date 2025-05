Affari tuoi non va in onda stasera 17 maggio: cambio programmazione Rai. Quando torna

Brutte notizie per i fan: "Affari tuoi" non va in onda stasera 17 maggio. Al suo posto la Rai trasmette, in diretta, la finale dell'Eurovision 2025: quando torna Stefano De Martino?

È il momento di un piccolo stop per Stefano De Martino: la puntata di sabato 17 maggio di Affari Tuoi non va in onda. Brutta notizia per i telespettatori affezionati del canale che ogni sera tengono fede all’appuntamento serale con il programma del preserale di Rai 1. Il motivo è presto detto! Nella fascia oraria solitamente dedicata al game show ora condotto da De Martino andrà in onda la finale dell’Eurovision 2025. Insomma, un cambio di programmazione eccezionale, che promette di far cantare e danzare il pubblico a casa.

Affari Tuoi non va in onda sabato 17 maggio

Il successo di Affari Tuoi è fuori discussione. Il format accattivante e la fresca guida di Stefano De Martino lo hanno consacrato a programma del preserale di punta di Rai 1. Gli ascolti lo confermano: i telespettatori sono fedeli al quotidiano appuntamento. Insomma, un rituale imperdibile per gli affezionati. Sabato 17 maggio, però, Affari Tuoi non va in onda. Perché? Al suo posto viene trasmessa la finale dell’Eurovision 2025.

In aggiornamento