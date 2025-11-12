Affari Tuoi non va in onda giovedì 13 novembre: Rai 1 cambia tutto

IPA Salta Affari Tuoi con Stefano De Martino

Brutte notizie per gli affezionati telespettatori di Affari Tuoi. La Rai ha cambiato programmazione e, giovedì 13 novembre, il game show condotto da Stefano De Martino non va in onda. Il motivo? Alle 20:30 lascia spazio alla partita Moldova-Italia, trasmessa in chiaro su Rai 1 (oltre che su RaiPlay) dallo Stadionul Zimbru di Chisinau.

Perché Affari tuoi non va in onda stasera?

Una decisione momentanea, che non deve allarmare i fan del “gioco dei pacchi”, pronto a tornare al suo posto già dall’indomani sera. Del resto, non è la prima volta che il programma di Stefano De Martino viene stoppato: dare spazio a eventi sportivi importanti come una partita valida per la qualificazione ai Mondiali è una consuetudine per la Rai (oltre che doveroso per i tifosi).

Era già accaduto l’11 ottobre, ad esempio, quando Affari Tuoi si era fermato per la diretta della partita contro l’Estonia, che alla fine abbiamo vinto. Senza dimenticare il successivo appuntamento del 14 ottobre, quando Stefano De Martino aveva lasciato il posto ancora una volta alla Nazionale guidata da Rino Gattuso, impegnata nella criticatissima partita contro Israele.

Il calcio resta sempre un pezzo di cuore degli italiani e la Nazionale, nel bene o nel male, è seguitissima talvolta anche da chi non è un habitué di questo sport. Rinunciare a Stefano De Martino che sta collezionando un successo dietro l’altro, dopo aver preso il timone di quello che è a tutti gli effetti il programma di punta dell’Access Prime Time di Rai 1, è quanto dire.

Quando torna in onda Stefano De Martino

Come anticipato, De Martino e il “gioco dei pacchi” tornano in onda già dall’indomani sera, venerdì 14 novembre, come sempre a partire dalle 20:45 su Rai 1. Per la gioia dei telespettatori, ma anche dei dati Auditel che premiano costantemente l’impegno del conduttore, che ha saputo creare un ambiente gioviale e divertente per i suoi concorrenti, oltre che per il pubblico che lo segue comodamente da casa.

Merito del suo essere bonariamente “guascone”, ma anche di una squadra vincente: Herbert Ballerina, sua immancabile spalla comica; il piccolo Jack Russell, Gennarino, che porta soldini ma anche allegria; ultimo, ma non per importanza, il famigerato Dottore, l’ombra che guida il gioco costringendo i concorrenti a effettuare delle scelte che spesso si rivelano fondamentali.

Tutto confermato alla concorrenza. Su Canale 5 va in onda regolarmente La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti con la splendida Samira Lui. La versione rinnovata del celeberrimo quiz portato al successo da Mike Bongiorno ha convinto il pubblico sin dalle prime battute, regalando grandi emozioni e vincite da capogiro. Stasera lo zio Gerry avrà campo libero, dunque: riuscirà ad accaparrarsi qualche “fedelissimo” di Stefano De Martino?