La Ruota dei Campioni, anticipazioni e ospiti del 16 gennaio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Venerdì 16 gennaio 2026 torna in prima serata uno degli eventi televisivi più attesi dai fan dei quiz show italiani: La Ruota dei Campioni. Lo speciale de La Ruota della Fortuna riporta sotto i riflettori i concorrenti più vincenti di questa stagione, trasformando il celebre format in un torneo in prime time. Condotto come sempre da Gerry Scotti con l’inedita complicità di Samira Lui al tabellone, l’appuntamento promette una serata ricca di sfide, emozioni e un ospite d’eccezione che animerà il palco con la sua presenza.

La Ruota dei Campioni, le anticipazioni del 16 gennaio

Nella puntata di venerdì 16 gennaio La Ruota dei Campioni non seguirà la struttura tradizionale del famoso gioco, ma proporrà una competizione serrata tra i campioni che hanno accumulato i montepremi più consistenti durante l’attuale stagione de La Ruota della Fortuna. Il format prestato da Gerry Scotti e Samira Lui è stato riorganizzato come un vero e proprio torneo. La serata si articola in tre incontri tematici, dedicati ai protagonisti della televisione, della musica e del cinema, mentre ogni sfida prevede cinque round in cui tre concorrenti si contendono il punteggio migliore.

Al termine di questi scontri i tre partecipanti con il bottino più alto accederanno ad un’ultima manche finale, da cui emergerà il più forte tra i campioni in gara. Il vincitore assoluto della serata non solo conquisterà il titolo di Campione dei Campioni, ma avrà anche la possibilità di affrontare la cosiddetta Ruota delle Meraviglie, il gioco conclusivo che mette in palio premi fino a 300.000 euro.

Gli ospiti de La Ruota dei Campioni

A rendere ancora più speciale l’appuntamento di venerdì sarà la presenza di un super ospite musicale. Gianni Morandi, una delle voci e personalità più amate della scena italiana, parteciperà alla serata ufficiale insieme a Gerry Scotti e a Samira Lui, portando la sua carismatica energia nello show di Canale Cinque. La scelta di Morandi si inserisce nella tradizione dello show di invitare personalità di spicco della musica e dell’intrattenimento, come già accaduto nelle puntate precedenti con altri artisti di rilievo.

Dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con La Ruota dei Campioni è fissato per venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20.40 su Canale 5 in prima serata. Come sempre lo speciale sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile seguirlo in diretta oppure si potrà recuperare on demand successivamente.

Fin dal suo debutto, il programma condotto da Gerry Scotti ha mostrato la capacità di attrarre un pubblico trasversale, con risultati ottimi nel prime time. La prima serata, andata in onda a novembre, ha segnato uno share vicino al 28%, superando abbondantemente i cinque milioni di spettatori e imponendosi come uno dei programmi più visti della settimana. Le puntate successive hanno mantenuto numeri elevati, oscillando tra il 24 e il 25% di share, dimostrando una buona continuità di ascolto e una forte fidelizzazione del pubblico. Anche il ritorno dopo la pausa natalizia, a inizio gennaio, ha confermato il trend positivo: lo speciale ha raggiunto oltre il 25% di share, vincendo la serata e distanziando nettamente la concorrenza.