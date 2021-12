Non è Natale senza questi centrotavola

La magia del Natale la si vive anche a tavola: queste feste sono infatti l’occasione per ritrovarsi con la famiglia e i parenti, organizzando ricchi pranzi e cenoni da cui riemergere dopo ore, sazi e soddisfatti. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, non lasciarti sfuggire l’occasione di allestire una bella sala da pranzo per accogliere tutti i tuoi invitati. Immancabile, il centrotavola che dovrà fare bella figura di sé per tutto il periodo natalizio: ecco i più belli tra cui scegliere.

Centrotavola natalizi, i più belli

Se è vero che l’importante è godersi la compagnia dei propri cari (e magari farsi qualche scorpacciata, mettendo per una volta da parte ogni preoccupazione per la linea), non si può certo dire che non sia piacevole avere una tavola ben addobbata in occasione del Natale. Dalla tovaglia a tema alle stoviglie rispolverate proprio per le ricorrenze festive, tante di noi amano prepararsi in grande stile per i pranzi e le cene in famiglia che si susseguono durante queste vacanze.

E cosa c’è di più bello di un centrotavola natalizio per rallegrare i pasti? Da quelli più tradizionali a quelli coloratissimi e originali, passando per dei veri e propri oggetti di design o per addobbi di Natale “convertiti” a nuovo uso: la scelta è davvero immensa. Ce ne sono di tutti i tipi (e per tutte le tasche), non devi far altro che innamorarti di quello giusto per te e prepararlo per la tua prossima festa con amici e parenti. Vuoi qualche idea da cui prendere spunto? Ecco i migliori centrotavola che abbiamo scelto per te.

Classico ma sempre bellissimo, il centrotavola con rami di pino, pigne e bacche di agrifoglio è quello che più ti permetterà di vivere la magia del Natale. Contiene tre portacandele in ferro battuto, per regalarti un’atmosfera bellissima anche a tavola.

Centrotavola classico Tra pigne e bacche, goditi l'atmosfera del Natale

Bastano un paio di candele rosse per trasformare questo centrotavola in una splendida decorazione natalizia: non è altro che un bellissimo vassoio color argento, con due portacandele e alcune pietre ad impreziosirlo. Perfetto per tantissime occasioni, puoi riciclarlo in ogni momento dell’anno.

Offerta Vassoio centrotavola Perfetto per il Natale, e non solo: trasforma la tua tavola con un semplice tocco

Ami l’atmosfera natalizia? Opta per alcune bellissime decorazioni in legno che ti ricordino questo magico momento dell’anno. Non devi far altro che posizionare il trenino a centro tavola, mentre l’ornamento con la scritta “snow” può fare bella mostra di sé su una mensola o sul camino.

Offerta Trenino centrotavola Decorazione originale per il Natale, allieta i tuoi pranzi in famiglia

Elegantissimo portacandele di design, questo centrotavola è perfetto in ogni occasione. Lo puoi rispolverare per il Natale, ma anche in tantissimi altri momenti. Realizzato con tre bracci impreziositi da delicate pietre in cristallo, è disponibile sia color oro che color argento.

Portacandele centrotavola Illumina la tua tavola, con un portacandele elegante che stupirà i tuoi ospiti

Non ami le candele, ma non vuoi comunque rinunciare ad un’atmosfera natalizia a tavola? L’alberello decorato con luci a led è la scelta ideale: puoi utilizzarlo per pranzi e cene in famiglia, e poi trasferirlo su una mensola per rendere l’ambiente semplicemente perfetto per il Natale.

Albero di Natale centrotavola Porta la magia del Natale a tavola, con un delizioso albero ricco di lucine