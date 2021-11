Decorazioni di Natale green: come addobbare la casa in modo ecologico

Addobbare la casa per Natale in modo ecologico non solo è possibile, ma è anche più facile di quello che crediamo. Ecco una serie di spunti per voi per rendere la vostra casa bellissima, inquinando il meno possibile.

Premessa

Il Natale è bellissimo ed è una festa che si presta alle decorazioni. Si vorrebbe addobbare tutto: dalla porta di casa ai bagni! Il guaio di tutto questo addobbare è che spesso, purtroppo, i materiali che vengono utilizzati finiscono nella spazzatura, anno dopo anno, per essere soppiantati da nuove palline, nuove lucine, nuovi pinetti di plastica. E invece, anche a Natale, potremmo fare un po’ più di attenzione alle scelte che compiamo: pensiamo sempre che un comportamento virtuoso, moltiplicato su scala globale, porterà benessere a tutti!

Tanto per cominciare, pensiamo all’albero: per la mia esperienza, non credo che ci sia una scelta giusta o sbagliata tra albero vero e albero di plastica, posto che si scelga sempre con la testa. La mia famiglia ha lo stesso albero di plastica, bellissimo, da più di vent’anni. Quando io mi sono trasferita in casa nuova, ho acquistato un albero finto con l’idea che mi durerà per almeno altrettanto. Gli abeti veri, se non possono essere piantati e se non vengono raccolti e smaltiti correttamente dopo le feste, diventano rifiuti… ragionateci.

Come addobbare la casa per Natale in modo ecologico: facciamoci aiutare dai bambini

I bambini sono i più bravi di tutti a creare decorazioni inaspettate e a trovare il bello dove noi adulti facciamo più fatica. Realizzate con loro decorazioni di carta o biscotti da appendere (e magari mangiare!) all’albero, ispirandovi ai lavoretti che portano a casa dall’asilo o ai mille tutorial che ci sono su Pinterest. A volta basta davvero pochissimo per far contenti loro e per creare qualcosa di originale e unico.

Come addobbare la casa per Natale in modo ecologico: elementi naturali

Se potete raccogliere o utilizzare elementi decorativi naturali, fatelo: rametti di pino, pigne, frutta essiccata (potete essiccare le fette d’arancia anche in forno a casa vostra), stecche di cannella, anice stellato e simili. Sono profumatissimi, semplici e fanno immediatamente pensare alle feste! Potete assemblarli da voi, creando ghirlande, centri tavola, festoni, oppure posizionarli su piatti, caraffe o contenitori trasparenti.

Come addobbare la casa per Natale in modo ecologico: recuperate gli addobbi vintage

Non so a casa vostra, ma da me abbiamo addobbi che hanno quarant’anni. Mia mamma ha sempre collezionato palline di Natale e oggetti natalizi tra i più vari e li ha spartiti tra noi figli (o almeno l’idea era quella). Quindi, quando allestisco il Natale a casa mia, sulle mensole compaiono tanti piccoli oggettini che sono più vecchi di me. Credo che sia una cosa bella, quella di trasmettere delle tradizioni anche attraverso oggetti che vengono trattati con cura e tramandati nel tempo. Non è mai troppo tardi per iniziare! Va da sé che questi oggetti devono essere realizzati per durare: la chincaglieria usa e getta ovviamente non è adatta allo scopo.

Come addobbare la casa per Natale in modo ecologico: fai da te

A volte per addobbare un angolo in modo insolito basta davvero poco. Su internet le idee creative sono tantissime. Molte poi sono davvero facili da replicare a casa con poche cose che si trovano anche in delle normali cartolerie, senza per forza doverle stanare in qualche negozio di articoli dedicati al fai da te.

Come addobbare la casa per Natale in modo ecologico: i pacchi regalo

Quando i pacchi si scartano, praticamente tutto l’involucro, comprensivo di lacci, nastri e fiocchi, viene gettato via: immaginate quanti rifiuti, spesso non riciclabili si producono! Perché non realizzare dei graziosi pacchetti regalo con oggetti di recupero? Ad esempio con la carta di giornale, che potete legare con dello spago biodegradabile, oppure ridipingere e decorare a modo vostro. Potete poi applicare dei chiudipacco da creare con carta, cartoncino, frutta essiccata, rametti, fili di lana o simili. Un’altra bella idea è il furoshiki, l’antica arte giapponese che utilizza i foulard per “incartare” in modo molto elegante i regali. In questo modo, anche l’involucro stesso del dono diventerà a propria volta un dono!