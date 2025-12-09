La Ruota della Fortuna, puntata che profuma di Natale. Gerry scherza sul peso di Samira

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti conduce "la Ruota della Fortuna"

Lunedì 8 dicembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati in tv con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: un appuntamento amatissimo che tiene compagnia anche nelle serate di festa. Tra battute, imprevisti e quel ritmo leggero che ormai è parte del format, la puntata ha regalato un nuovo campione.

“La Ruota della Fortuna”, aria di festa in studio per l’immacolata

Dicembre porta con sé aria di feste e, anche in casa Scotti–Lui, l’atmosfera natalizia è ormai protagonista. Tra luci, addobbi e un clima da “vigilia anticipata”, nella puntata di lunedì 8 dicembre Gerry riaccende la magica ruota in una sfida che ha visto tornare il campione Roberto, deciso a difendere il titolo contro Ilaria da Bordighera e Alessandro da Milano.

La puntata profuma davvero di Natale. Dopo le prime manche, dove è Alessandro a spingere sull’acceleratore conquistando più montepremi, arriva un tabellone dedicato proprio all’Immacolata: il giorno in cui gran parte dell’Italia tira fuori scatoloni e decorazioni per addobbare la casa.

Un clima che accende anche i ricordi in studio. “A casa della nonna facevo un presepe bellissimo. Le statuine le realizzavamo a mano. Ora invece sono più alberista: quest’anno ho scelto un albero semplice, con luci e un bel fiocco sopra”, racconta Samira.

A quel punto interviene anche Gerry, giocando come sempre sul filo dell’ironia: “Io sono un alberista professionista. Negli anni mi hanno dedicato tantissime palline. A casa mi aiutano: loro fanno tutto l’albero e io metto solo le ultime palline”, scherza.

Gerry stuzzica Samira: il cruciruota si fa personale

Il cruciruota della serata finisce per toccare il tema delle misure. Alla fine della manche sul tabellone compaiono peso, vita, circonferenza e altezza e, a quel punto, Gerry, che ama punzecchiare Samira in nome della loro grande amicizia, coglie subito la palla al balzo per lanciare un’interrogazione un po’ scomoda.

Dichiarata l’altezza, arriva la domanda un po’ scomoda: “Peso?”. Samira non si scompone: “Quello che serve”.

Gerry insiste, divertito: “Ma ti farai mica problemi”.

Alla fine però è lui a sbilanciarsi per primo: “Io peso 107. Devo arrivare a 99, ma il pubblico mi continua a portare i biscotti”. E chiude con una riflessione che alleggerisce il momento: “Una volta 90-60-90 erano le misure perfette per una star cinematografica. Fortunatamente, in questi anni abbiamo dimostrato che non sono le misure a definire ciò che conta davvero”.

“La Ruota della Fortuna”, Alessandro è il nuovo campione

Alla fine delle manche è Alessandro, con 7.200 euro, il nuovo campione della Ruota. Il gioco finale, la ruota delle meraviglie, è dedicato al tema “Lama”. L’inizio non è però dei più semplici: Alessandro sbaglia le prime due definizioni, non trovando “Sul fondo del pattino da ghiaccio” (che gli sarebbe valsa 5mila euro) e neppure la frase “Un monaco buddista”, perdendo altri 15mila euro.

La svolta però è arrivata al terzo tentativo. Indovinando “L’affila l’arrotino”, Alessandro ha agganciato il premio abbinato: un anno di spesa offerto da Lidl. Così, nonostante un avvio complicato, il nuovo campione torna a casa con 7.200 euro e un bel bonus da sfruttare.

