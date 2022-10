Addio mani screpolate: le migliori creme a meno di 10 euro

Fonte: iStock Le migliori creme per mani secche e screpolate

Le mani sono sempre al centro dell’attenzione: le usiamo in ogni momento, ed è per questo che dobbiamo prendercene cura, soprattutto nei periodi in cui la loro pelle è più delicata. Capita spesso, infatti, di avere mani secche e screpolate, che si arrossano facilmente dando una spiacevole sensazione di prurito, arrivando talvolta persino a spaccarsi. Una buona crema aiuta non solo a prevenire questo fastidio, ma anche a riparare la pelle rovinata. Ecco le migliori a meno di 10 euro, assolutamente da provare.

Le migliori creme per mani secche e screpolate

La pelle delle mani è costantemente esposta a sollecitazioni di ogni tipo, soprattutto durante la stagione più fredda, quando le basse temperature mettono a dura prova la naturale barriera protettiva cutanea. Il risultato? Spesso la pelle resta disidratata, diventa ruvida e molto fragile, si screpola con facilità e si formano piccoli taglietti dolorosi. È allora importante prendersi cura delle mani, affinché ritrovino la loro idratazione e tornino ad essere lisce e morbide al tatto. Vediamo quali sono le migliori creme low cost da provare, contro le mani secche e screpolate.

Rilastil Xerolact

La crema mani Xerolact di Rilastil è adatta per le pelli più sensibili e molto secche, perché ne migliora l’elasticità sin dai primi utilizzi, idratando a fondo. Inoltre ripristina la naturale barriera idrolipidica, proteggendo le mani da screpolature e arrossamenti. La sua formulazione è arricchita con burro di karitè al 20% ed estratto di schisandra chinensis, che possiede proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. È consigliabile applicare la crema sia al mattino che alla sera, per prevenire secchezza e prurito.

Offerta Crema mani Xerolact di Rilastil Con estratto di schisandra chinensis, dalle proprietà antinfiammatorie

Tesori di Provenza

Dalla texture delicata e leggera, il balsamo mani Tesori di Provenza idrata la pelle e la nutre a fondo, proteggendola anche nelle attività quotidiane che possono renderla più secca. Contiene olio di oliva, che aiuta ad ammorbidire le mani e a ripararle grazie ai suoi antiossidanti, avvolgendole in un lieve profumo floreale. La crema si applica facilmente ed è a rapido assorbimento, senza ungere.

Balsamo mani Tesori di Provenza Pelle morbida e rigenerata, grazie all'olio di oliva

Cicaplast Hands

L’uso quotidiano di saponi, detersivi e gel antibatterici mette a dura prova le nostre mani. La crema Cicaplast Hands di La Roche-Posay, applicata con frequenza, forma un leggero strato protettivo che impedisce alle sostanze aggressive di danneggiare la pelle, lasciandola inoltre morbida e ben idratata. La sua formulazione contiene niacinamide, dalle proprietà nutrienti, glicerina e burro di karitè, emolliente e lenitivo.

Weleda Skin Food

La linea Skin Food di Weleda è l’ideale per proteggere e nutrire le pelli più secche e sensibili, rigenerando la barriera idrolipidica naturale. La crema mani è ricca e nutriente, grazie alla presenza di estratti di viola trivolor, camomilla e calendula, che rendono la pelle più elastica e morbida. Già dopo poche applicazioni, il miglioramento è visibile: puoi dire addio alle mani secche e screpolate.

Offerta Crema mani Skin Food di Weleda Una formulazione ricca e delicata: mai più mani screpolate

Neutrogena

La crema mani Neutrogena è una delle più amate dalle utenti: bastano pochi utilizzi per notare una pelle più idratata e morbida, protetta da ogni sostanza aggressiva e dalle condizioni climatiche più estreme. Merito della formula norvegese, arricchita con glicerina concentrata dall’elevato potere idratante e agenti emollienti. Nella sua versione priva di profumazione, inoltre, è adatta anche alle pelli più sensibili.

Offerta Crema mani Neutrogena L'ideale per pelli sensibili e molto secche, per una protezione che dura 24h