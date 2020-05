Creme all’olio di oliva fermentato: alleate di bellezza

editato in: da

Non è mai troppo presto per prenderti cura della pelle con prodotti nutritivi, idratanti e specifici in base alle tue necessità. A partire dai 35 anni può essere utile introdurre nella routine di bellezza creme anti-età e altri cosmetici che, oltre a idratare la cute, possano mantenerla elastica e tonica.

La cosmesi è sempre alla ricerca di ingredienti nuovi per arricchire e aggiornare le sue formule. Tra i componenti all’avanguardia spicca l’olio di oliva fermentato, venuto alla ribalta per le sue proprietà antiossidanti e non solo. Sono tanti gli studi che ne confermano i benefici e per tale motivo le creme che lo contengono risultano davvero efficaci. Vediamo quali sono e come inserirle nella tua beauty routine.

Creme anti-età: perché sono importanti e quale scegliere?

Il mercato offre un’ampia scelta di creme viso anti-age, pensate appositamente per ridurre i segni del tempo, tra cui rughe o macchie. Tra le migliori proposte della cosmesi, spicca la Crema Divina Multiaction proposta dal marchio italiano Mediterranea Cosmetics. È caratterizzata da una formula innovativa a base di componenti vegetali, appositamente pensati per idratare e rendere compatta la cute.

La sua formula innovativa crea un effetto “guaina” che avvolge delicatamente la pelle del viso, collo e décolleté migliorandone la grana e uniformando colore e aspetto giorno dopo giorno. Questa azione è possibile grazie a una serie di principi attivi altamente selezionati, che si attivano sia di giorno che di notte, riuscendo anche a proteggere la pelle dalle radiazioni UV grazie ai filtri solari. Ma qual è la formula della Crema Divina?

Innanzitutto, tra gli ingredienti troviamo l’estratto di Rosa Damascena che contribuisce a rassodare e rendere più elastico il viso. La sua azione è supportata dall’estratto di Elicriso, potente anti-ossidante naturale, capace di rimodellare l’ovale del viso, alleviare rossori e screpolature, attenuare le rughe e rinforzare la struttura del derma. Il burro di Cupuaçu avvolge poi la cute proteggendola da agenti esterni, mentre l’acido ialuronico permette alla pelle di rimanere idratata a lungo. Infine, la crema è caratterizzata da un vero e proprio alleato di bellezza: l’olio di oliva fermentato.

La fermentazione è un processo completamente naturale che permette di avere benefici fino a 5 volte superiori rispetto all’olio classico. Grazie a tale procedimento aumentano gli Omega 6 e Omega 9, ma non solo: i nutrienti e i minerali ricchi di antiossidanti vengono assorbiti in modo più veloce e profondo dalla cute.

Crema Divina Mediterranea nella beauty routine quotidiana

Grazie alla presenza dell’olio di oliva fermentato e degli altri componenti vegetali, la Crema Divina di Mediterranea Cosmetics ha tutte le armi per combattere i quattro parametri dell’invecchiamento cutaneo: perdita di tonicità, compattezza, radiosità, disidratazione e rughe attenuate. Inserendo la crema nella propria routine di bellezza quotidiana è possibile riappropriarsi di un viso splendente, caratterizzato da un incarnato omogeneo e compatto, bloccando sul nascere rughe e altre imperfezioni.

La crema può essere usata sia la mattina che la sera. Dopo aver deterso il viso, è possibile applicare una piccola quantità di prodotto direttamente sulla pelle: basta un leggero massaggio per consentire un facile assorbimento e attivare la microcircolazione. Dopo aver applicato la crema, si può rafforzare la sua azione utilizzando il Siero Divina Micro Essence. Si può prelevare una piccola quantità di prodotto grazie al pratico contagocce e applicarla sul viso, evitando il contorno occhi.

