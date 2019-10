Sesso, quante volte bisogna farlo per essere una coppia felice

editato in: da

Quante volte bisognerebbe fare l’amore per poter definire felice la propria coppia?

Questo è uno degli interrogativi più diffusi al mondo. Ovviamente la scienza ha cercato di indagare, fornendo risposte molto interessanti. Tra queste è possibile ricordare il risultato di uno studio portato avanti da un’équipe di esperti dell’Università di Toronto. Secondo gli studiosi che hanno condotto questa ricerca – e che hanno monitorato la situazione di 30.000 soggetti per ben 4 decenni – per poter definire felice il proprio rapporto di coppia basterebbe fare l’amore una volta a settimana.

No, non è affatto poco. Come ricordato dai professionisti della sessuologia, nelle coppie con più confidenza quello che conta è mantenere alta l’intimità a prescindere dai rapporti. Ovviamente non si tratta di una regola fissa, dal momento che ogni percorso sentimentale fa storia a sé. A sottolineare queste differenze ci ha pensato anche l’esperta di sessuologia e giornalista inglese Tracey Cox, evidenziando come la frequenza dei rapporti sessuali sia influenzata da aspetti come lo stato di salute, gli eventuali farmaci assunti, i livelli di stress e momenti particolari della vita della donna come la menopausa.

Secondo alcuni studi da lei citati in un’intervista rilasciata nel 2016 alla testata Daily Mail, le coppie felici farebbero sesso 3/4 volte a settimana. Come già detto, non esiste una regola scritta e anche una volta ogni 7 giorni va bene. Quello che conta è riuscire a godersi al massimo questo appuntamento settimanale.

Proprio perché non quotidiano, può essere gestito cercando di mettere in primo piano tutte le proprie fantasie. Chi deve trovare ogni giorno la quadra tra impegni di lavoro e figli sa bene che, molte volte, ai rapporti sessuali con il partner si può dedicare poco tempo. Come si dice spesso, a fare la differenza non è la quantità ma la qualità. Se durante l’unica volta alla settimana in cui si fa l’amore si dà spazio a passione ed entusiasmo, il rapporto di coppia non ne risente assolutamente ma anzi ne esce arricchito.

Soprattutto quando la storia va avanti da tempo, a contribuire alla qualità della vita intima ci pensano infatti diversi aspetti che vanno oltre al rapporto sessuale vero e proprio e tra i quali è possibile comprendere le coccole e il fatto di baciarsi più volte durante la giornata.