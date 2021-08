Il sesso non fa la felicità: lo conferma la scienza

Che belle quelle coppie che dopo tanti anni sono ancora sorridenti e innamorate . Le vediamo passeggiare mano nella mano, ridere e condividere i momenti di quella quotidianità fatta di tante abitudini costruite negli anni. E proviamo tenerezza, e forse anche un po' di invidia. E allora lo speriamo anche noi, magari un giorno, di ritrovarci in un matrimonio felice e duraturo come quello . Ma qual è il loro segreto? Per la scienza non ci sono dubbi: la mancanza di intimità.

Un'amara verità per alcune, una conferma per altre. Ma se lo dice la scienza non possiamo che crederci. A quanto pare sono molte le coppie che, impegnate in una relazione di lunga durata, scelgono consapevolmente di rinunciare al sesso. Ed è strano sentir parlare di matrimoni felici senza intimità, dato che ci è sempre stato detto il contrario.

Ed è vero che la passione con l'età può diminuire, ma in questo caso si tratta di una rinuncia consapevole al sesso, a favore di un matrimonio più felice.

Gli inglesi li chiamano sexless marriage, e fanno riferimento a quei matrimoni in cui c'è pochissima, o nessuna, attività sessuale tra i coniugi. Conosciute anche come coppie bianche, queste persone vivono con massima serenità l'assenza d'intimità, concentrandosi al contrario su altri aspetti della relazione, come l'amicizia, la complicità e la condivisione.

Così, da questa consapevolezza, la scienza ha indagato moltissimo su questo tema negli anni. Una delle ricerche più interessanti e complete giunte degli ultimi tempi è stata condotta dagli esperti Jean H. Kim, Wilson S. Tam e Peter Muennig sulla base dei dati raccolti dal National Opinion Research Center dell'Università di Chicago.

Lo scopo della ricerca era proprio quello di analizzare la correlazione tra il benessere emotivo delle coppie e l'attività sessuale. E, quello che emerso, scardina tutte le credenze che avevamo fino a questo momento. I dati, infatti, confermano che non è stato rilevato alcun impatto dannoso sulle coppie che scelgono di non vivere la loro sessualità e che, anzi, la popolazione americana sulla quale è stata condotta la ricerca, ha riportato livelli di felicità molto alti, paragonabili alle persone sessualmente attive.

Quindi no, non è vero che senza sesso la coppia è meno felice, a meno che, s'intende, questa non sia una scelta involontaria per un partner. Se, al contrario, i due sono d'accordo, il benessere psicologico non sembra subire contraccolpi.

Questo è quello che succede negli Stati Uniti, ovviamente. E in Italia? Sappiamo dall’ultimo Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali che il 12% delle coppie che vive un rapporto affettivo stabile con una persona, con un fidanzamento o una convivenza, non fa sesso. Nello specifico 220mila italiani sono impegnati in una relazione bianca. E sono felici così.