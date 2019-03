Quante volte bisogna fare l’amore in base all’età

editato in: da

Quante? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato alcuni scienziati che hanno individuato il numero di volte in cui dovremmoin un anno a seconda dell’età.

I sessuologi del Kinsey Institute of Sex, Reproduction and Gender hanno analizzato un ampio campione di volontari, giungendo a conclusioni sorprendenti. Il numero di volte in cui dovremmo trascorrere del tempo sotto le lenzuola con il partner è legato strettamente alla nostra età.

I ventenni, ad esempio, hanno una vita sessuale molto più intensa e attiva. Nel periodo fra i 18 e i 29 anni è consigliabile fare sesso circa 112 volte l’anno, ossia in media 2 volte a settimana. Superati i 30 anni il desiderio inizia a diminuire, soprattutto perché si iniziano a costruire relazioni più stabili e durature. Chi ha quest’età fa sesso 86 volte l’anno, ossia 1,6 a settimana (1 o 2 al massimo).

La percentuale cala ancora di più per i quarantenni, che fanno l’amore in media 69 volte l’anno, ossia una volta a settimana. Il sesso, come è noto, presenta moltissimi benefici per il corpo e la mente. Durante un rapporto sessuale infatti bruciamo calorie, proteggiamo il sistema nervoso e quello cardiovascolare. Fare l’amore consente anche di migliorare l’umore, contrastando ansia, stress e depressione.

Quante volte a settimana bisognerebbe farlo per essere felici in coppia? La scienza ha risposto anche a questa domanda. La studiosa Tracey Cox ha confrontato numerose ricerche sul tema giungendo ad una conclusione. Sono più felici quelle coppia che fanno sesso almeno tre o quattro volte a settimana. Questa frequenza genera una sensazione di benessere e relax, ma soprattutto un maggiore legame nella coppia.

Nonostante ciò si può essere felici anche senza avere un incontro sotto le lenzuola un giorno sì e uno no. Alcuni studi infatti affermano che una volta a settimana è sufficiente per trarre tutti i benefici di questa attività. Infine una piccola curiosità: contro il calo del desiderio gli scienziati hanno individuato alcuni fattori che possono aiutare a rendere più piccante il rapporto con il partner. Il sesso migliore sarebbe quello al mattino, mentre, anche se la frequenza degli incontri diminuisce, con l’età fare l’amore è sempre più bello. Non solo: le performance sono migliori se si indossano i calzini e se si ascolta musica ad alto volume.