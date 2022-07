Infertilità nella coppia: quali effetti sulla sessualità?

Medico specializzato in Ostetricia e Ginecologia, Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, si dedica in particolare ai disturbi del dolore sessuale femminile e ai problemi di coppia.

Sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che l’Associazione Mondiale per la Salute Sessuale (WAS) riconoscono la sessualità come una componente fondamentale della salute e del benessere globale dell’individuo influenzata da molteplici fattori (biologici, psicologici, sociali, culturali). La maggior parte degli studi riporta un impatto fortemente negativo dell’infertilità, definita come l’incapacità di procreare dopo 12/18 mesi di rapporti sessuali finalizzati e non protetti, sulla sessualità, che conseguentemente danneggia non solo la vita sessuale ma anche la qualità di vita dei singoli partner e della coppia.

Come viene vissuta dalla coppia

L’infertilità può avere effetti negativi sulla relazione di coppia: molte coppie riferiscono infatti un peggioramento della vita sessuale e una diminuita soddisfazione sessuale. Ma cosa accade quando arriva la diagnosi di infertilità?

Nel momento in cui una coppia decide di avere un figlio e dopo un lungo periodo non riesce a realizzare questo desiderio, è possibile che i partner vivano un momento di forte sfiducia rispetto al progetto condiviso di concepimento con conseguenze negative sia a livello individuale che di coppia.

Lo stress legato all’infertilità va ad incidere sulla qualità della vita sessuale e il benessere della coppia: inoltre, gli sforzi fatti per riuscire a concepire un figlio generano una forte pressione psicologica che in alcuni casi può contribuire ad una maggior instabilità nella relazione e ad una minor soddisfazione sessuale.

L’attività sessuale della coppia risente del problema di fertilità e si verifica una diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali. Questo accade perché, oltre alle difficoltà legate alla fertilità, la coppia rischia di vedere la propria intimità sessuale modificata a causa dell’eccessivo focus sul fare un figlio. Il rapporto sessuale perde di spontaneità dal momento in cui i due partner si concentrano sulla procreazione e sui tempi, con una conseguente perdita di erotizzazione e un’alterazione nella comunicazione che può sfociare in conflitti. A causa della condizione particolarmente stressante, la coppia potrebbe trovarsi a vivere un momento di difficoltà relazionale e non di rado accade che si sviluppi ostilità nei confronti del/della partner non fertile. Rabbia, insoddisfazione, sensi di colpa, ansia e depressione sono i vissuti più comuni in queste situazioni.

In che modo influenza la sessualità

La sessualità è un aspetto importante nella vita delle persone che coinvolge differenti aspetti. Di fronte ad una diagnosi di infertilità, è possibile che la persona sperimenti un senso di inutilità e di inadeguatezza dovuto al fatto di percepire il proprio corpo come un nemico. Si tratta di una condizione che può generare forte stress personale e un calo di autostima. L’immagine che la persona ha di sé come uomo o donna viene compromessa, emerge una percezione di inadeguatezza del proprio ruolo sociale e senso di colpa nei confronti del/della partner.

Gli studi sono controversi, ma la maggior parte sostengono che l’infertilità e il suo trattamento possano causare difficoltà da un punto di vista psicologico e interferire con la normale attività sessuale. Dover programmare i rapporti sessuali e viverli in modo meccanico e forzato rischia di portare la coppia a mettere da parte il piacere sessuale e avere come unica finalità il concepimento. Questo, in molti casi, compromette la funzione sessuale; gli studi dimostrano infatti un alto tasso di disfunzioni sessuali in coppie che hanno ricevuto una diagnosi di infertilità, sia che la diagnosi riguardi se stessi sia che riguardi il/la partner. Una condizione di infertilità in uno dei due partner coinvolge necessariamente anche l’altro/a. Le principali problematiche che solitamente emergono sono una diminuzione del desiderio e dell’eccitazione sessuale.

Cosa fare

È di fondamentale importanza considerare l’impatto che l’infertilità ha sulla salute sessuale, per questo motivo occorre che si occupi della situazione un team multidisciplinare che coinvolga differenti professionisti.

È necessario un approccio che tenga in considerazione gli aspetti sessuali e relazionali della coppia infertile, oltre alla diagnosi anche fattori come l’insuccesso del trattamento, la continua ricerca del concepimento e l’assenza del ruolo genitoriale possono avere un effetto negativo sul singolo e sulla coppia. Si tratta di una condizione che può generare ansia, un sentimento di solitudine e perdita di controllo sulla situazione.

L’intervento psico-sessuologico nel trattamento dell’infertilità risulta essere molto utile ed efficace in quanto permette di valutare la presenza di eventuali componenti psicogene e identificare le coppie più a rischio per l’insorgenza di difficoltà psicologiche e/o sessuali, così da individuare l’approccio terapeutico più adeguato. Un intervento appropriato dovrà quindi prendere in considerazione il vissuto emotivo, psicologico, relazionale e sessuale della coppia.