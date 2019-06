I segreti del piacere femminile

Raggiungere l'orgasmo per un buon numero di donne è un'impresa ardua, se non impossibile. Le cause sono molteplici: scarsa conoscenza del proprio corpo, sensi di colpa, insicurezza e pensieri negativi possono pregiudicare il raggiungimento dell'apice del piacere. E così per le donne a volte il rapporto sessuale diventa fonte di ansia e stress, soprattutto quando la ricerca dell'orgasmo diventa spasmodica. Non esiste una ricetta per assicurarsi la riuscita, ma esistono dei piccoli segreti che le donne da tempo si tramandano per aiutare a creare le condizioni giuste che favoriscono il raggiungimento dell'orgasmo.