Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock Quando la violenza economica fa male anche alla salute

Non poter amministrare i propri guadagni, dover giustificare ogni spesa che si sostiene, non avere accesso a conti correnti, investimenti, o non avere il diritto di affermare la propria opinione in occasione di un acquisto importante sono tutte forme di violenza economica, una piaga che colpisce soprattutto le donne e sulla quale gli esperti richiamano l’attenzione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre).

Perché non occorre che ci siano lividi, percosse o ferite evidenti per poter affermare che anche questa forma di abuso “fa male”: gli effetti sono soprattutto psicologici, ma ci possono essere anche sintomi fisici, che indicano una condizione di salute che risente fortemente della dipendenza da un partner o da un’altra persona.

Le diverse forme di violenza economica

Come per una violenza fisica, infatti, sia la mente che il corpo subiscono le conseguenze di un comportamento che prima di tutto umilia e mortifica la dignità di chi la subisce. Se viene impedito di lavorare, se si viene esclusi dal budget familiare, se non sono condivise le password di un homebanking, per esempio, il primo danno è di natura psicologica, perché porta la vittima a un senso di frustrazione, di mortificazione e vergogna.

Quando il partner usa il denaro, i guadagni, la proprietà della casa in cui si vive insieme come strumenti per “premiare” o, al contrario, per punire chi non li ha, per ottenere altro, la prima reazione è di sentirsi sminuiti: a crescere sono, quindi, l’ansia, la paura di non poter vivere senza l’aiuto dell’altro (o dell’altra), ma anche la profonda tristezza che può portare a depressione, ossia a una patologia mentale con una specifica sintomatologia.

A soffrire non è solo la mente

Ma a soffrire non è solo la mente. Spesso il denaro, in una dinamica di coppia nella quale c’è squilibrio tra le parti, porta anche a tensione continua, a litigi e a collera, che possono sfociare in azioni violente anche sul corpo. È in questi casi che i segni della violenza economica diventano anche fisici, tanto che se gli abusi sono verbali o psicologici (ma talvolta accompagnati anche da gesti materiali) si possono sviluppare non solo disturbi d’ansia e depressivi di diversa gravità, ma persino il disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

Secondo una ricerca condotta nel 2022, basata su una revisione sistematica di 194 studi, pubblicata sulla rivista scientifica Systematic Reviews, esiste un nesso molto forte tra questi disturbi e la violenza psico-somatica, cioè con un quadro che coinvolge sia la mente che il corpo. Secondo i ricercatori è soprattutto il controllo del partener, forzato e associato a una limitazione della libertà, dell’autonomia finanziaria e dell’indipendenza economica a favorire l’insorgenza del disturbo da stress post-traumatico, mentre la violenza verbale e l’isolamento sono connessi soprattutto allo sviluppo della depressione.

Vergogna e colpa: come riconoscere i segnali del corpo

Quando ci si sente svalutati e si arrivano a provare senso di vergogna (silenziosa) o di colpa, ecco che possono comparire anche sintomi fisici, comportamenti o emozioni che influenza lo stato di salute. Il senso di colpa irrisolto, per esempio, si manifesta di frequente con il prodigarsi in scuse non richieste, resistenza nell’accettare anche gesti di gentilezza altrui, tentativo di occuparsi di tutto e tutti che porta a un bisogno compulsivo di caricarsi anche di responsabilità non proprie, che portano a burnout e stanchezza cronica.

Se è la vergogna a prevalere, invece, tendono ad aumentare l’isolamento e la solitudine, aprendo la strada alla depressione. A livello psicosomatico compaiono tensione muscolare, senso di oppressione al petto, fatica a respirare, calore al viso, in qualche caso anche tachicardia da ansia. Ma a risentirne sono anche alcune funzioni cognitive, come la memoria, la capacità di concentrazione e quindi la possibilità di svolgere una normale attività quotidiana, lavorativa e non solo.

Quando lo stress mina la salute

Anche lo stress, legato al continuo senso di inadeguatezza, mina la salute fisica. Secondo uno studio inglese pubblicato nel 2025, la violenza economica è associata anche a disturbi che sono spesso ritenuti anche campanelli d’allarme di una condizione di stress, come mal di testa, disturbi di tipo gastrointestinale, problemi muscoloscheletrici e persino alcune patologie cardiovascolari.

Si tratta di una conferma rispetto a quanto emerso anche da altre analisi, che indicano come sintomi legati alla violenza economica e psicologica ad essa connessa il dolore cronico e, nel caso di donne, quello pelvico frequente. La difficoltà di intervento, però, sta nella mancanza del riconoscimento di queste condizioni che nella maggior parte dei casi sono vissute in silenzio.

La difficoltà di una diagnosi

Oltre a non poter contare su protocolli che possano attribuire la sintomatologia a una condizione di violenza non fisica, vanno fatti i conti anche con lo stigma a cui si accompagnano nelle vittime, che sono per lo più donne. Come testimoniano i dati di una ricerca condotta da Ipsos per la Giornata Senza Debiti 2025 di KRUK Italia, il 64% delle donne si sente poco e per nulla preparata sul piano finanziario, contro il 45% degli uomini e il 50% delle donne prova vergogna per un debito, contro il 24% degli uomini.

Questo contribuisce al senso di inadeguatezza che provano le donne vittime di violenza economica. Anche nei casi nei quali sarebbe necessario un aiuto medico e laddove chi subisce violenza economica trovi il coraggio di chiederlo, esiste anche un ulteriore ostacolo. Secondo un’indagine Istat del 2025, infatti, l’1,8% delle donne che subisce una forma di maltrattamento psicologico dal partner non può accedere alle prestazioni sanitarie se non dietro autorizzazione da parte del compagno, marito (o moglie, nel caso molto più raro in cui si tratta di uomini): una spirale dalla quale diventa molto difficile uscire senza interventi esterni.