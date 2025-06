Tumore dell’ovaio, quando sospettarlo e come affrontarlo al meglio

Negli ultimi anni, grazie alla ricerca, si possono offrire trattamenti mirati ad ogni donna sulla base delle caratteristiche delle cellule malate. Ma occorre ancora andare avanti, per favorire la diagnosi precoce e la miglior qualità di vita per le pazienti.

