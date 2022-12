William, lo sgarbo a Kate Middleton: passo falso per il Principe

Fonte: IPA Kate Middleton, Charlotte, Pippa, Zara Tindall: tutte pazze per il bordeaux

Il Principe William ha scelto di presenziare al matrimonio della sua ex fidanzata – Rose Farquhar – riunendosi con i suoi vecchi amici. Grande assente Kate Middleton, che parrebbe essere rimasta a casa con i figli. Un vero e proprio passo falso per il Principe, che di solito è sempre al fianco della Principessa del Galles, soprattutto in un momento incerto e difficoltoso come questo, in cui Harry e Meghan stanno continuando ad attaccare l’Istituzione e la Famiglia Reale.

William al matrimonio di Rose Farquhar, la ex fidanzata

Rose Farquhar, ex fidanzata storica del Principe William, si è sposata nel Gloucestershire, ed esattamente nella chiesa di St Mary the Virgin a Tetbury sabato 17 dicembre, con George Gemmell, un vecchio amico di famiglia secondo quanto riportato da Hello. Il Principe William non ha rifiutato l’invito e ha approfittato dell’occasione per riunirsi con alcuni dei suoi più vecchi e cari amici. Ma ha fatto rumore l’assenza di Kate Middleton: in base alle informazioni condivise dal magazine Hola, sarebbe rimasta a casa con George, Charlotte e Louis.

Elegantissimo e con il volto disteso, nonostante gli attacchi del fratello, William ha indossato uno smoking nero e papillon abbinato. Si è anche comportato con estrema discrezione, cercando di non dare troppo nell’occhio. Tuttavia non ci è propriamente riuscito, ma a colpire è stata l’assenza della Principessa del Galles, che avrebbe dovuto essere con lui. Uno sgarbo imperdonabile, soprattutto in un momento come questo, dove dovrebbero farsi vedere più uniti che mai.

La storia tra Rose Farquhar e il Principe William

Rose e William sono usciti insieme nel 2000: si sono incontrati per la prima volta al Beaufort Polo Club nel Gloucestershire, prima di conoscere Kate Middleton. La stampa si riferisce a lei come la prima ragazza “ufficiale” del Principe, che ha frequentato diverse donne prima di Kate. Nonostante tra Rose e William non abbia funzionato, i due sono rimasti in buoni rapporti e hanno avuto modo di continuare a frequentarsi per alcuni impegni dell’alta società.

Chi è Rose Farquhar

Quando la storia d’amore con il Principe William è finita, Rose Farquhar è andata a vivere a New York, dove ha studiato recitazione al Lee Strasberg Institute. Cantautrice, è stata presente anche a The Voice nel 2016, e oggi invece lavora per il Belvoir Castle della duchessa di Rutland. Ha sposato George Gemmell, amico di famiglia e futuro veterinario, figliastro del magnate Sir Charles Williams.

Le difficoltà tra William e Kate

Questo è un momento particolarmente difficile per la Famiglia Reale e soprattutto per i Principi del Galles, che si sono ritrovati al centro di numerose polemiche dopo la docu-serie su Netflix di Harry e Meghan. Negli ultimi episodi, infatti, Harry ha accusato il padre Carlo di “mentire” e William di “urlare” conto di lui.

Per il momento nessuno della Famiglia Reale ha commentato la docu-serie, stringendosi in quel silenzio tanto caro alla Regina Elisabetta. Ma i tempi sono ancora una volta cambiati e, nonostante la fama di William e Kate, si parla già di danni incalcolabili. In ogni caso, Harry e Meghan rimangono “benaccetti” all’Incoronazione di Carlo: un ramoscello d’ulivo, o un modo per salvare le apparenze?