William e Kate, giovani e scatenati: il passato da ribelli che li accomuna ad Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, il primo dipinto ufficiale

Lunghe nottate a far festa, qualche drink di troppo e divertimento a non finire: del passato ribelle di Harry siamo tutti a conoscenza, anche se ogni tanto spuntano nuovi dettagli (talvolta persino imbarazzanti). Ma anche William e Kate si sono dati alla pazza gioia quando erano più giovani. Ora emergono alcune testimonianze che mostrano i Duchi di Cambridge in una versione “inedita”, decisamente meno rigida e formale rispetto a quella che siamo abituati a vedere.

William e Kate, un passato da ribelli

Agli eventi pubblici sono sempre elegantissimi e composti, perfettamente in linea con quello che prevede il protocollo reale. E sul loro privato mai uno scandalo o qualche dettaglio che potesse metterli in imbarazzo (ad eccezione di indiscrezioni che, come abbiamo sempre visto, nella maggior parte dei casi sono totalmente prive di fondamento). Il Principe William e Kate Middleton sanno di ricoprire un ruolo fondamentale all’interno della Royal Family, e non hanno mai dato motivo di preoccupazione a Corte.

Tuttavia, proprio negli ultimi giorni sono emerse alcune istantanee del loro passato che li ritraggono felici e spensierati, quando ancora non portavano sulle spalle il peso della Monarchia. Giovanissimi e già molto innamorati, William e Kate hanno avuto momenti di divertimento che in realtà sono assolutamente comuni per i ragazzi “normali”, ma molto meno per un rampollo reale e per la sua futura fidanzata. Le foto rubate ai Duchi di Cambridge hanno mosso un po’ le acque, ma è pur vero che in moltissimi le hanno viste per quello che sono: semplicemente immagini che vedono protagonisti due giovani che vogliono godersi la loro età con un pizzico di spensieratezza.

Gli scatti diffusi sui social ritraggono William e Kate mentre ballano e bevono un po’, per poi salire su una limousine all’uscita dal locale dove hanno trascorso la serata. Sicuramente un po’ alticci, sempre con il sorriso sul volto di chi è giovane e ha il mondo tra le mani. In fondo, anche nel loro passato si cela dunque qualche momento che potrebbe destare imbarazzo, soprattutto oggi che entrambi vestono un ruolo di spicco e si avviano ad un futuro che li vedrà sempre più in primo piano.

William e Harry, due Principi ribelli

Immaginando un passato un po’ sfrenato per William, il pensiero vola subito alle notti brave di suo fratello Harry e agli imbarazzi che – lui sì! – ha creato alla Royal Family quando era molto giovane. Proprio di recente, in attesa della pubblicazione del suo libro di memorie, è emerso un dettaglio che ancora una volta lo immortala come il vero Principe ribelle inglese. A quanto pare, in realtà, entrambi hanno deciso di godersi la loro gioventù cercando di non curarsi troppo degli occhi indiscreti che li hanno sempre seguiti.

E oggi quel passato è decisamente alle loro spalle. William si è sposato con Kate Middleton e ha avuto tre splendidi bambini, svolge il suo ruolo di membro reale senior con grande serietà e si prepara al suo futuro da Re. Mentre Harry ha preso una strada diversa: dopo le nozze con Meghan Markle, ha deciso di mollare tutto e volare oltreoceano, rinunciando ai doveri (e ai privilegi) della Famiglia Reale. Forse, a ben pensarci, lui ribelle lo è ancora.