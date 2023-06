William e Harry “spariti” da Londra: l’ombra della Famiglia Reale

Fonte: Getty Images Il ritratto di William e Harry sparito da Londra

C’è una questione che sta facendo parecchio discutere nel Regno Unito e che è già rimbalzata tra un tabloid e l’altro. Ma no, stavolta non c’entrano né i meravigliosi abiti di Kate Middleton né il neo-incoronato Re Carlo e la sua consorte Camilla. Per la verità a far storcere il naso a molti sudditi è stata la decisione di una delle più grandi istituzioni londinesi di far letteralmente sparire William e Harry. Fratelli coltelli sì, ma pur sempre emblematici.

William e Harry spariti dalla National Portrait Gallery

Ebbene sì, stavolta al centro della questione non c’è neanche il turbolento rapporto tra Harry e la moglie Meghan Markle, dei quali non si fa altro che vociferare a proposito di una crisi talmente nera che sarebbero già in odore di separazione e divorzio. Quel che non è piaciuto affatto ai sudditi britannici è stata la decisione all’apparenza immotivata presa dalla National Portrait Gallery – una delle gallerie d’arte più prestigiose e celebri di tutta Londra – di rimuovere il ritratto dei fratelli William e Harry.

Non un semplice dipinto, ma quel che resta di un’unione che ormai è soltanto un miraggio. Nicky Philipps lo ha dipinto nel 2010 a Kensington Palace e, come riporta The Times, raffigura i Principi all’epoca luogotenenti del Reggimento di Cavalleria Domestica, mentre indossano le uniformi e si scambiano sorrisi e sguardi complici.

Al momento della sua inaugurazione, il ritratto ottenne il plauso per la sua rappresentazione “moderna” e fu descritto dallo storico dell’arte Sandy Nairne, allora direttore della National Portrait Gallery, come “delizioso”. Un’immagine che aveva forza già allora ma che ne ha acquistato ulteriormente, alla luce degli ultimi accadimenti e della disastrosa spaccatura nella Famiglia Reale.

Così dopo una gigantesca opera di restyling da ben 35 milioni di sterline, la National Portrait Gallery ha deciso di escludere dall’esposizione giusto quel quadro sulle oltre 250.000 opere presenti. Che sia una coincidenza appare, in effetti, poco probabile ed è naturale che in molti abbiano cominciato a domandarsi se in questa incomprensibile decisione ci sia lo zampino della Famiglia Reale.

I sospetti sulla Famiglia Reale

Cosa c’è di casuale (o meno) nella decisione immediatamente precedente alla riapertura della famosa galleria londinese? Stando a quanto riportano i tabloid britannici, la National Portrait Gallery non ha spiegato l’esatto motivo per cui il ritratto, realizzato dieci anni prima che Harry e Meghan volassero in California ripudiando la Famiglia Reale, non è stato formalmente inserito nell’esposizione.

Un portavoce della galleria ha dichiarato a The Times che “Le decisioni relative ai ritratti in mostra alla National Portrait Gallery sono prese dal team di curatori della galleria. Siamo in grado di esporre solo una piccola percentuale [di opere, ndr] all’interno del nostro edificio”.

I sospetti sono leciti in fondo, considerati gli ultimi risvolti – anche all’Incoronazione con la presenza di Harry è calato il gelo – ma anche che tra le principali sostenitrici e mecenate della galleria c’è “casualmente” la Principessa del Galles, Kate Middleton. Sia la galleria che il Palazzo hanno insistito sul fatto che la decisione non sia stata presa su esplicita richiesta della Famiglia Reale. Che sia l’ennesima mossa per far lentamente scomparire l’immagine di Harry dalla storia della sua famiglia?