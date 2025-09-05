Vittoria di Svezia ci ricasca, l’errore di stile e il look casual

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Vittoria di Svezia

Quando si parla di Principesse contemporanee, il pensiero corre spesso a Kate Middleton o a Letizia di Spagna, divenute nel tempo delle vere e proprie icone glamour. Ma c’è un’altra Principessa che spesso catalizza l’attenzione, nel bene e nel male, per i suoi look: parliamo di Vittoria di Svezia. L’erede al trono scandinavo ha costruito nel tempo un’immagine precisa, adottando uno stile sobrio ed istituzionale, ma senza rinunciare ad outfit glamour che non passano inosservati. Eppure, se da un lato i suoi look più riusciti l’hanno consacrata come una delle royal più raffinate d’Europa, dall’altro qualche scelta azzardata ha fatto storcere il naso anche ai fan più fedeli.

Proprio come nel caso del dettaglio fashion che le ha completamente rovinato l’outfit in occasione della passeggiata dal cuore green nel centro di Stoccolma.

Vittoria di Svezia: lo scivolone fashion che rovina il look casual

Lo stile delle Principesse fa spesso parlare sulle pagine di moda e nei gossip internazionali: questa volta è capitato a Vittoria di Svezia, solitamente molto attenta alla scelta dei suoi outfit, spesso frutto di un sapiente mix tra rigore istituzionale e capi più creativi. Tuttavia non sempre lo stile della Principessa convince tutti, anzi, qualche passo falso c’è.

Eppure è proprio questa alternanza a renderla interessante: non la solita royal sempre perfetta e impeccabile in ogni occasione, ma una donna vera, che attraverso i vestiti racconta la sua personalità, la sua cultura e il suo ruolo. E alla quale vengono perdonati anche gli scivoloni di stile che la rendono più vicina al popolo.

Proprio in questi giorni l’erede al trono si è recata nel cuore di Stoccolma per scoprire i progetti che rendono la capitale sempre più attenta al benessere dei suoi cittadini, tra la cura degli spazi pubblici e lo sviluppo sostenibile. Per l’occasione la Principessa ha incontrato anche i giardinieri della città che le hanno svelato un piccolo record tutto da raccontare: ben 33.000 alberi che rendono più belle e vivibili strade e piazze, trasformando la capitale svedese in un vero giardino urbano.

Per l’occasione la Principessa ha scelto un outfit semplice, un look casual fresco e luminoso giocato sui toni dell’azzurro: giacca in tweed leggero con frange sul fondo e top coordinato, abbinati a pantaloni scuri dal taglio dritto che slanciano la figura. Ai piedi Vittoria di Svezia ha scelto delle semplici sneakers bianche che regalano al look un tocco dinamico e moderno, mentre la borsa a tracolla è grigia, essenziale e discreta. Il raccolto ordinato dei capelli e il sorriso radioso fanno il resto, trasformando un outfit semplice in un esempio di stile senza eccessi.

Ma ecco che, non appena la Principessa viene fotografata da un’altra prospettiva, spunta l’errore di stile: il raccolto è in realtà frutto dell’utilizzo di un mollettone in plastica, in una nuance chiara e nemmeno in pendant con l’outfit. Un errore che sembra proprio declassificare l’intero look, ridimensionandone la riuscita finale.

Vittoria di Svezia, tra eleganza reale e qualche errore di stile

Uno dei punti di forza dello stile della Principessa Vittoria di Svezia è senza dubbio la capacità di unire tradizione e modernità: nei grandi eventi ufficiali infatti Vittoria predilige abiti lunghi e scivolati, spesso firmati da designer scandinavi che le permettono di rappresentare il suo Paese con orgoglio. Molto emozionante, ad esempio, l’abito tradizionale indossato per inaugurare i Victoria-dagarna, le celebrazioni che ogni anno rendono omaggio al suo ruolo nella cornice di Solliden, la residenza estiva della famiglia reale svedese.

Oppure l’abito rosa shocking da vera Barbie sfoggiato qualche giorno fa, reso più grintoso da accessori da mood rock.

Non mancano però i momenti meno felici: a volte, infatti, la Principessa sembra lasciarsi tentare da outfit troppo rigidi o datati che finiscono per appesantire la sua figura, “invecchiandone” il look. È il caso di alcuni tailleur dai colori spenti e dalle spalle troppo strutturate che le hanno conferito un’aria severa più da dirigente d’azienda che da icona reale. O dell’abito monospalla sfoggiato per il ricevimento inaugurale del nuovo Consolato Generale di Svezia che non ha pienamente convinto.

Vittoria, però, sa sempre come riscattarsi e quando osa con accessori o dettagli femminili il risultato è sorprendente: proprio come l’abito scelto per il Nobel Banquet 2023, un splendido abito viola abbinato ad una tiara napoleonica che le ha donato un’aura da vera regina nordica. Allo stesso modo le sue uscite più casual, con i maxi dress floreali abbinati a sandali bassi, hanno mostrato una Vittoria più vicina alla gente comune.

Un tratto distintivo del suo stile è anche la predilezione per il riciclo degli outfit: la Principessa indossa spesso abiti già visti, dimostrando sensibilità verso la sostenibilità e un approccio molto scandinavo al concetto di moda. E sebbene qualcuno critichi questa scelta come poco glamour, in realtà molti la considerano un punto a suo favore.