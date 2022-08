Da Meghan Markle a Mary di Danimarca, 12 gaffe e scivoloni reali

Che si sia di sangue blu o meno, gli scivoloni e le gaffe posso succedere davvero a tutti. E negli anni ne abbiamo visti davvero tanti nelle case reali d’Europa: dal Principe Filippo che aveva il vizio di dire frasi fuori luogo, al famoso cartellino sull’abito di Meghan Markle, fino alla scarpa persa da Mary di Danimarca.

Il Principe Filippo e le sue gaffes

Lo vogliamo ricordare col sorriso il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021, e che si è spesso lasciato andare a uscite poco carine in pubblico. Il Re delle gaffes ne ha combinate davvero tante, come quando paragonò l’esigenza di più tempo libero per tutti alla disoccupazione, durante la recessione del 1981: “Tutti dicevano che dovremmo avere più tempo libero. Ora si lamentano che sono disoccupati”. O quando disse a un bambino di essere troppo sovrappeso per fare l’astronauta, o definì sé stesso il più esperto inauguratore del mondo, durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche.

Meghan Markle e l’incidente del cartellino

Chi lo avrebbe mai detto di vedere un reale con il cartellino dell’abito ancora attaccato? È successo a Meghan Markle, durante il suo royal tour in Australia del 2019. Dall’abito rosso spuntava qualcosa di bianco, molto riconoscibile, e la notizia fece il giro del mondo. I più maliziosi hanno sempre sospettato che questo fosse uno dei tanti dispetti orditi dallo staff di Palazzo contro la Duchessa, e non una banale disattenzione.

Meno noto l’aneddoto riguardante la caduta, evitata al volo dal Principe Harry, di Meghan all’arrivo delle nozze della nipote di Lady Diana, Celia McCorquodale, a causa del tacco non proprio adatto al prato della chiesa.

La goffa Mary di Danimarca

Un incidente simile a quello di Meghan è accaduto anche a Mary di Danimarca, che addirittura ha perso la scarpetta come una novella Cenerentola. Recandosi al mausoleo della tomba del presidente degli Stati Uniti John Kennedy, la moglie del Principe Frederik, non si è accorta subito di essere rimasta senza una scarpa, il cui tacco era rimasto impigliato tra le piastrelle del mausoleo.

Un altro incidente che dimostra la sua goffaggine è accaduto ai Design Awards 2018 quando, mentre consegnava un premio, l’ha fatto cadere sul palco, tra l’ilarità generale.

Le altre gaffes reali

Anche l’impeccabile Kate alle volte non lo è stata poi così tanto. Durante la parata del giorno di San Patrizio, nel 2013, la Middleton è rimasta impigliata con un tacco in un tombino, mentre in un evento del 2019 ha rischiato di perdere le scarpe, visibilmente di un numero più grande del suo. Siccome non c’è due senza tre, non dimenticheremo quell’intervista del dicembre 2020, quando la Duchessa allontanò stizzita la mano del Principe William in diretta, un gesto decisamente poco reale.

Se voliamo in Spagna, gli aneddoti particolarmente imbarazzanti sono stati tre. In occasione di un discorso sulle vittime del Coronavirus, Re Felipe dimenticò di indossare in pubblico la mascherina, scatenando la furia dei media. Indimenticabile, purtroppo, la caduta della Regina Sofia nel 2000, sulle scale della Casa Bianca: la sovrana ebbe la prontezza di mettere le mani avanti, evitando di farsi molto male. Il gesto più brutto però è quello della Regina Letizia quando, per impedire che i fotografi immortalassero la suocera con le principesse, iniziò a camminare davanti a loro, oscurando la povera regina madre, un gesto che le costò caro sui giornali, ma anche in famiglia.

Concludiamo con un evento divertente, ovvero quando Camilla, la moglie del Principe Carlo, rimase “incastrata” nel suo ombrello, che non riusciva più ad aprire, e dovettero intervenire due persone del suo staff per aiutarla.