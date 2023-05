Incoronazione, il dress code svelato dall’ex maggiordomo di Carlo

Manca meno di una settimana all’incoronazione di Re Carlo e tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui suoi partecipanti. Il 6 maggio infatti è sempre più vicino e tutti vogliono sapere cosa indosseranno i membri della Famiglia Reale per lo storico evento. A svelarlo è l’ex maggiordomo del Re, Grant Harrold, che sostiene che il dress code per la cerimonia vedrà cambiamenti radicali rispetto al passato.

Incoronazione di Carlo: il dress code della cerimonia

Il 6 maggio tutti gli occhi saranno puntati sulla cerimonia dell’anno: Carlo e Camilla saranno incoronati Re e Regina d’Inghilterra. Ma mentre il figlio della Regina Elisabetta indosserà certamente un abito storico, l’abbigliamento degli altri membri della Famiglia Reale potrebbe discostarsi dalla tradizione.

A rivelarlo l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, che ha rivelato che quel giorno potrebbe esserci “cambiamento massiccio del protocollo reale”, che potrebbe prevedere un abbigliamento “da giorno”, che dimostrerebbe l’intenzione di un evento dal clima “più rilassato”.

“Questo evento sarà completamente diverso dall’incoronazione della Regina Elisabetta II per quanto riguarda il dress code”, ha dichiarato a Slingo. “L’aristocrazia indossava un abito realizzato appositamente dell’incoronazione. Se si guarda all’incoronazione della Regina, i duchi, le duchesse e le contesse avevano tutti degli abiti speciali creati per l’occasione. Storicamente, questi erano indossati dall’aristocrazia, ma ora non sarà più così”.

Pare infatti che la maggior parte dei membri della Famiglia Reale non indosserà la veste speciale: “Si tratta di un cambiamento radicale del protocollo reale“, ha sottolineato l’ex maggiordomo.

Kate Middleton, la conferma sul caso tiara

L’attenzione però è rivolta tutta su Kate Middleton: la Principessa del Galles infatti, come già anticipato nei giorni scorsi, potrebbe non indossare una tiara per l’incoronazione, optando invece per una soluzione più sobria come un cappello o un fascinator.

“I diademi sono stati indossati da quasi tutte le donne reali all’incoronazione della Regina nel 1953, così come da molte donne aristocratiche, ma i tempi sono cambiati“, ha dichiarato a People Lauren Kiehna, scrittrice di The Court Jeweller.

E Harrold è convinto che Kate non indosserà un gioiello così importante: “Non credo proprio che vedremo tiare nel dress code, perché penso che l’attenzione si concentrerà più sull’abbigliamento da giorno, mostrando quanto sia rilassato il dress code per l’evento“, ha detto.

Solo pochi giorni fa la Principessa aveva svelato alla giornalista Alison Hammond che durante la cerimonia indosserà “qualcosa di blu”, confermando di amare questa nuance elegante e adatta a ogni occasione e dal significato particolare: è infatti il colore del potere e del prestigio.

Le donne della Famiglia Reale, con molta probabilità, sceglieranno un copricapo per la cerimonia: “Penso che le signore avranno il cappello, perché è il protocollo che prevede che le signore lo indossino”, ha svelato l’ex maggiordomo.

Per quanto riguardo gli uomini invece, secondo Harrold il dress code potrebbe essere vario: “Vedremo gli uomini in abiti e uniformi. Su questa base – penso ai funerali della Regina – il Principe Harry e William potrebbero indossare i loro abiti da giorno per l’incoronazione, seguendo un codice di abbigliamento moderno invece di quello tradizionale”, ha spiegato.