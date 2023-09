Venezia 80, Lady Victoria Hervey dà scandalo con il nudo: il Palazzo trema

Fonte: Getty Images Festival di Venezia 2023, Caterina Murino irriconoscibile: il cambio inaspettato

Lady Victoria Hervey ha suscitato non poco imbarazzo tra i corridoi di Buckingham Palace per il suo abito che lascia davvero poco all’immaginazione, indossato in occasione dell’amfAR, il tradizionale gala di beneficienza che si tiene durante il Festival del Cinema di Venezia.

Lady Victoria Hervey, abito nude a Venezia 80

Lady Victoria Hervey, nome completo Lady Victoria Federica Isabella Hervey, non è nuova agli scandali. Infatti, è nota per i suoi outfit irriverenti e molto originali dove il nudo è una componente quasi costante. E certo non poteva esimersi dal mostrarsi come natura l’ha fatta anche all’amfAR di Venezia 80.

La cena di gala quest’anno si è svolta il 3 settembre presso La Misericordia e ha visto esibirsi celebrità come Rita Ora, anche lei con un abito trasparente e lingerie a vista, e Leona Lewis. Si è svolta anche un’asta di opere d’arte contemporanea ed esperienze uniche nel loro genere, il cui ricavato è andato ovviamente in beneficienza a sostegno della ricerca contro l’HIV. Mentre il premio Award of Inspiration è stato assegnato a Ava DuVernay.

A questa serata non poteva certo mancare Lady Victoria che non si perde nessuno degli eventi che contano e sui red carpet di Venezia e di Cannes ha sempre un posto d’onore. E così dopo averla vista sfilare sul tappeto rosso con una abito di tulle e cristalli dallo spacco vertiginoso, ma evidentemente troppo coprente per amfAR, ha cambiato look e si è presentata al gala con una mise a rete dalle maglie maxi e per citare il titolo di un famoso film degli anni Ottanta “sotto il vestito niente” se non teniamo conto di un paio di slip rosa carne. L’abito consiste di una rete di cristalli scintillanti che svela il seno nudo di Victoria ed è decorato sul collo da un boa di piume bianche.

Completano l’audace outfit dei sandali gioiello e un make up che punta tutto sul rossetto rosso da vera vamp, perfetto per la chioma bionda volutamente spettinata. La rampolla dal sangue blu lo indossa con grande naturalezza, dato che è abituata a mostrare le sue grazie in pubblico. Ma d’altro canto, è abituata agli obiettivi. Lei infatti di professione fa la modella.

Chi è Lady Victoria Hervey, la fidanzata del Principe Andrea

Classe 1976, Lady Victoria Hervey è nota al jet set per essere una socialite aristocratica, ex It girl e modella. È figlia del sesto marchese di Bristol , sorellastra del settimo marchese e sorella dell’ottavo marchese e di Lady Isabella Hervey. Grazie al suo fisico statuario ha avuto molto successo in passerella, sfilando anche per Dior.

Nel 2000 ha aperto la sua boutique di moda Akademi a Knightsbridge che però è andata presto fallita, tanto che Victoria è rimasta con in tasca solo 20 sterline. Ha fatto poi la redattrice, ha partecipato a un film e a diverse trasmissioni televisive. Oggi vive a Los Angeles.

Tra i suoi fidanzati può vantare un nome eccellente, il fratello di Re Carlo, ossia il Principe Andrea che in fatto di scandali è un maestro. I due sono stati coinvolti nel caso Epstein.