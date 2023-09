Venezia 80, all’amfAR va di scena il nudo

Il filo rosso del gala amfAR che si è tenuto il 3 settembre alla Misericordia è il nude look. Praticamente tutte si sono "spogliate" in passerella. Come Carmela Generali che ha lasciato tutti senza fiato co l'abito scintillante trasparente