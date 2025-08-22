Vacanze reali 2025: le mete preferite da re e regine

La Grecia e la Francia sono le mete scelte dai reali per trascorrere le vacanze estive, anche se Re Carlo prosegue la tradizione familiare a Balmoral in Scozia

IPA La famiglia reale spagnola a Mallorca

Dalle esclusive isole greche alla quiete della residenza estiva nel castello delle Highlands scozzesi, passando per la Toscana, le spiagge della Costa Azzurra e persino un super yacht che ha creato un po’ di scompiglio alla corte dei Windsor. L’estate 2025 è per molti reali un momento di relax sia in luoghi cari nei quali amano tornare tutti gli anni sia alla scoperta di nuove mete.

Balmoral: la vacanza tradizionale dei Windsor

Come da tradizione inaugurata dalla Regina Vittoria, Re Carlo III sta soggiornando al Castello di Balmoral. Il Castello, nella natura incontaminata delle Highlands, resta rifugio prediletto per la monarchia britannica: una parentesi privata fatta di passeggiate, picnic con grigliate, caccia e pesca.

Ogni estate, nella tenuta di Balmoral arrivano quasi tutti i membri della famiglia reale, compresi i Principi del Galles con i figli, per trascorrere alcuni giorni tutti insieme in completa privacy.

I Principi del Galles in Grecia

Un’altra abitudine per i Principi del Galles sono le vacanze invernali presso l’esclusiva isola di Mustique nei Caraibi, per stare in totale relax nell’intimità assoluta. Per l’estate 2025, invece, hanno scelto la Grecia.

Secondo quanto riportato dai media, William e Kate – accompagnati dai figli e dai genitori di lei – sarebbero partiti a metà luglio da Cefalonia su uno yacht ecologico, l’Almax, per una crociera nel Mar Mediterraneo.

Di questa vacanza la stampa britannica ha parlato poco e le notizie sono un po’ confuse: molte fonti riportano che il panfilo che li ha ospitati sarebbe invece lo yacht Opera da 450 milioni di dollari, di proprietà di un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti. Rimangono vacanze top secret che hanno offerto ai Galles privacy e anonimato lontano dai paparazzi, proprio come piace a loro.

Lo yacht che ha creato malumori a corte

Ancora protagonista è la Grecia ma con un altro yacht, lo Zenobia, di proprietà di Wafic Said, per la vacanza, senza il marito Carlo III, della Regina Camilla, a bordo con i suoi familiari. Ma questa scelta non è passata inosservata: alcuni critici hanno sollevato obiezioni creando un po’ di disappunto a corte. Infatti, Wafic Said, influente uomo d’affari siro-saudita è legato, in quanto finanziatore, al partito conservatore britannico.

A Santorini una romantica proposta di matrimonio

Eliza Spencer, nipote della Principessa Diana, è stata protagonista di una romantica proposta di matrimonio nell’isola greca di Santorini, da parte del fidanzato Channing Millerd. La coppia era in vacanza insieme alla gemella di lei Amelia con il marito Greg Mallet.

Il ritorno in patria di Felipe di Spagna per un’emergenza

In Grecia, era in vacanza anche Felipe VI, insieme alla moglie Letizia e alle figlie, ma è dovuto tornare in Spagna per affrontare la grave emergenza incendi che ha colpito la Galizia e altre parti della penisola iberica. Il settimanale Hello! ha riferito che fonti reali ritenevano che la famiglia soggiornasse in Grecia nella residenza di proprietà del Re e della Regina dei Paesi Bassi.

Prima della vacanza privata in Grecia, la famiglia reale spagnola ha trascorso quasi due settimane nella residenza di Marivent a Maiorca, la loro tradizionale meta per la villeggiatura ufficiale.

La Regina Maxima, le figlie e il pellegrinaggio a Spetses

Anche il Re Willem-Alexander e la Regina Maxima hanno scelto la Grecia e si sono ritirati nella loro proprietà nella regione del Peloponneso, la stessa che ha ospitato i reali spagnoli, una villa a Kranidi con porto privato, piscina e spiaggia esclusiva acquistata nel 2012 per quasi 5 milioni di euro.

Il 15 agosto, la Regina e le sue due figlie più giovani, Alexia e Ariane, hanno compiuto un pellegrinaggio alla chiesa di Agios Nikolaos sull’isola greca di Spetses, come rivelato da Padre Grigorios Nanakoudis, responsabile della cattedrale ortodossa dell’isola, tramite il suo account Instagram. “Visita solenne ufficiale e pellegrinaggio di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi Máxima e delle sue figlie, le principesse, alla Santa Chiesa Metropolitana di Agios Nikolaos Spetses”, ha scritto il sacerdote postando una foto con loro poi rimossa.

Secondo la rivista Story, la coppia reale olandese è stata criticata per aver trascorso otto settimane fuori dal Paese, soprattutto perché le altre famiglie reali europee scelgono mete nazionali per le loro vacanze. Sebbene il Re sia rimasto disponibile per incarichi ufficiali, la stampa olandese ha criticato la sua prolungata assenza.

La Toscana nel cuore di Beatrice d’Olanda

La ex Regina dei Paesi Bassi, Beatrice, ha preferito trascorrere le vacanze in Italia, in Toscana. Beatrice, in compagnia di amici si è recata a Monteriggioni al Museo archeologico MaM. La presenza della sovrana emerita olandese, nota per il suo interesse verso i progetti culturali, è stata riportata su molti quotidiani locali, dando grande risalto al museo e al borgo senese.

Sempre in Toscana, al largo di Porto Ercole, lo scorso luglio, è stato avvistato lo yacht d’epoca Pacha III, nome creato con le iniziali dei figli di Carolina di Monaco (Pierre-Andrea-Charlotte), proprietaria dell’imbarcazione.

I reali a Saint-Tropez

Lo stesso panfilo ha ospitato recentemente Pierre Casiraghi, il terzo figlio della Principessa di Monaco, con la moglie Beatrice Borromeo, incinta del terzogenito e i loro due figli, sulle coste francesi vicine alla celebre località Saint-Tropez.

Stesso luogo scelto dalle Principesse Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone-Sicilia – insieme ai figli di Lorenzo del Belgio, figlio dell’ex Re Alberto – che hanno trascorso qualche giorno tra Saint-Tropez e Ramatuelle, facendo tappa al celebre Club 55, iconico beach club fondato nel 1955 con il motto “qui il cliente non è il re… perché è un amico”. Nei pressi del locale sono stati visti anche Lady Kitty Spencer, altra nipote della Principessa Diana, e il marito Michael Lewis.

L’isola di Filippo e Matilde del Belgio

Il Re Filippo del Belgio e la Regina Matilde, hanno scelto una località francese meno nota ma molto affascinante, tornando a godersi la loro amata Isola d’Yeu. Quando sono nell’Isola, il Re e la Regina scelgono spesso il bar À l’abri des coups de mer, locale semplice e conviviale che affascina per il suo arredamento dedicato alla pesca, un luogo dove anche per loro è possibile sorseggiare un caffè in totale normalità.

I Savoia a Cavallo

Come ogni anno, Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di trascorrere le vacanze estive nell’isola francese di Cavallo in Corsica dove ha festeggiato il compleanno della figlia minore Luisa insieme alla madre Marina Doria e alla nuova fidanzata Adriana Abascal.

Questa sarà l’ultima estate dei Savoia sull’isola perché, come riporta un articolo de Il Giornale, hanno deciso di mettere in vendita la villa costruita negli anni ‘70 per una cifra di 18 milioni di euro.

La Regina Margherita e la vacanza quasi in incognito

Rimanendo in Francia, la Regina Margherita di Danimarca non mancherà anche quest’anno nella sua località del cuore. Anche se ancora non è stata avvistata sarà sicuramente nei prossimi giorni presente al mercato di Cahors, dove spesso viene fotografata mentre passeggia tra le bancarelle quasi in incognito. Quando si trova nel sud della Francia, la Regina emerita soggiorna al Castello di Cayx, spesso in compagnia della sorella o di altri membri della famiglia reale danese.

La Francia e la Grecia sono le mete più gettonate dai reali nel 2025 anche se la residenza scozzese dei Windsor rimane il luogo più iconico delle vacanze royal. Un periodo di relax estivo in cui possono sostituire i loro abiti ufficiali con i costumi da bagno o il kilt, e godersi anche un po’ di anonimato e di privacy che a loro spesso manca.