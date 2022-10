È l’unico che fa tremare Re Carlo: quanto vale il suo sterminato patrimonio milionario

Fonte: Getty Images Re Carlo

È ricchissimo, molto di più di Re Carlo III dato che possiede un patrimonio di 810 milioni di dollari, è potentissimo, visto che ha nelle sue mani il destino politico e finanziario della Gran Bretagna ed è l’unico uomo in tutto il Paese, Commonwealth compreso, che può far tremare come una foglia il Sovrano. Stiamo parlando di Rishi Sunak, il nuovo Premier britannico che ha già promesso nel suo discorso di insediamento di rimediare a tutti gli errori che hanno fatto sprofondare Londra nella più grave crisi degli ultimi tempi.

Re Carlo in difetto

Carlo, insieme a Camilla, è rientrato subito nella capitale per accettare formalmente la nomina del Primo Ministro, Rishi Sunak. È la prima volta che svolge questo incarico, dato che all’inizio di settembre sua madre, la Regina Elisabetta, era ancora viva e incontrò l’allora neo-eletta Liz Truss, di fatto l’ultima a vedere Sua Maestà ancora in piedi e nel pieno delle sue facoltà.

Dunque, Rishi Sunak è il primo Premier “investito” da Carlo e di certo non potrà rivolgersi a lui con la bonaria confidenza che ha dimostrato con Liz Truss quando l’ha accolta a Palazzo con un’espressione così alla mano che ha stupito tutti: “Cara, o cara…”. Il Re si troverà a trattare con un uomo di ben altra levatura e saprà tenergli testa, anche se con la giusta reverenza che si deve a un Sovrano. Anche se, è bene ricordarlo, Sua Maestà non ha alcun potere politico.

Chi è Rishi Sunak, il Premier britannico

Ora, Rishi Sunak ha un curriculum di tutto rispetto, come il suo patrimonio che ammonta a 810 milioni di dollari. D’altro canto, il Primo Ministro è un mago della finanza e ha avuto la fortuna di innamorarsi di una donna, sua moglie Akshata Murthy che è altrettanto ricca.

Il Premier, il primo che ha giurato nelle mani di Carlo, il primo ad essere indù e il primo di origine asiatica, è nato Southampton, il 12 maggio 1980. Si è laureato a Oxford, ha conseguito un MBA a Stanford e il suo primo lavoro è stato per Goldman Sachs. Ha lanciato nell’ottobre 2010 una nuova società con un capitale iniziale di 700 milioni di dollari. Sunak era anche direttore della società di investimenti Catamaran Ventures, di proprietà di suo suocero, l’uomo d’affari indiano NR Narayana Murthy.

Fonte: Ansa

Rishi Sunak più ricco del Re, quanto vale il suo patrimonio

Secondo Forbes, il patrimonio del Premier e di sua moglie, figlia appunto del miliardario tecnologico indiano, è di gran lunga superiore a quello personale di Re Carlo, tanto da essere ad appena 42 anni uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna. Il suocero ha un patrimonio netto stimato in 4,5 miliardi di dollari. La quota di azioni della società del padre, appartenente ad Akshata Murthy, vale 715 milioni di dollari.

Sempre stando a Forbes, l’ammontare delle ricchezze di Sunak e consorte toccano quota 810 milioni di dollari, molti di più degli appena 500 milioni di Carlo. Naturalmente il Premier e Akshata hanno investito nell’immobiliare, come d’altro canto Sua Maestà. La coppia possiede quattro proprietà tra Regno Unito e California che valgono 18,3 milioni di dollari.

Il Premier ha sicuramente il senso degli affari e questo dovrebbe rasserenare gli inglesi, mentre mette in difetto il Re che si vede così superato in ricchezze (e forse in prestigio) da un uomo che potrebbe essere suo figlio. E chissà se Harry, sempre alla ricerca di contratti milionari che gli permettano di mantenere il suo tenore di vita ora che il papà non gli passa più nulla, possa prendere ispirazione da lui.