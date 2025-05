Chi è Sarah Fosmo, la donna a capo dello staff di Meghan Markle

Meghan Markle ha scelto Sarah Fosmo come capo del suo staff, avvalendosi così di una professionista navigata in un momento cruciale per la sua carriera

Sarah Fosmo era conosciuta soltanto dagli “addetti ai lavori”, ma grazie a Meghan Markle tutto è cambiato. La moglie del Principe Harry l’ha scelta come capo del suo staff, riconoscendone competenze ed esperienza professionale ad alti livelli. La Fosmo, in sostanza, è stata chiamata dalla Duchessa del Sussex (nome che tiene ancora a utilizzare) a gestire i collaboratori, in un periodo che la vede impegnata in una serie di progetti ambiziosi che spaziano dalla produzione televisiva al rilancio del suo marchio personale.

Un percorso professionale di eccellenza

Il curriculum di Sarah Fosmo parla chiaro. Si tratta di una professionista navigata, abituata a gestire operazioni complesse per figure di grande influenza. Prima di approdare nell’orbita di Meghan Markle, la Fosmo ha trascorso circa sei anni presso Gates Ventures, ovvero l’ufficio che gestisce le iniziative filantropiche e imprenditoriali di Bill Gates. Un’esperienza di tale portata testimonia la sua capacità di operare a livelli strategici elevati, coordinando team e progetti di un certo peso.

Ma prima di Bill Gates, nella vita di Sarah Fosmo si sono succeduti altri ruoli di spicco. Per sette anni è stata Senior Executive Assistant per Tony Robbins, celebre motivational speaker e life coach. Una figura pubblica di grande carisma e con un’agenda fitta che le ha permesso di affinare le sue doti organizzative, la sua capacità di problem solving e la sua abilità nel gestire situazioni ad alta pressione.

Il ruolo chiave di Sarah Fosmo nel futuro di Meghan Markle

Non è un caso che Meghan Markle l’abbia fortemente voluta al proprio fianco, dandole l’incarico di capo dello staff in un momento di grande fermento. La moglie del Principe Harry è attualmente impegnata su diversi fronti e la Fosmo avrà, dunque, un ruolo cruciale nel coordinare e supervisionare le sue iniziative. Tra i progetti che bollono in pentola, la seconda stagione della docuserie Netflix With love, Meghan, oltre al lancio del suo nuovo podcast Confessions of a female founder, pensato come uno spazio di conversazione stimolante e autentico sul mondo dell’imprenditoria femminile.

In ultimo, ma non per importanza, il rilancio del suo marchio di lifestyle As Ever, che non è altro che l’evoluzione del blog The Tig (nonché della prima “versione” American Riviera Orchard), incentrato sui suoi interessi e passioni e che spazia da contenuti editoriali a prodotti destinati alla vendita.

Come capo dello staff, Sarah Fosmo sarà responsabile della gestione quotidiana delle operazioni, della coordinazione dei team di lavoro, della pianificazione strategica e, in generale, si assicurerà che tutti i progetti di Meghan Markle procedano in modo efficiente e in linea con gli obiettivi prefissati.

La sua esperienza nella gestione di figure di alto profilo e di operazioni complesse sarà un asset inestimabile per la Duchessa in questa nuova fase della sua carriera. Una fase di crescita e una scelta, quella della Fosmo, che lascia intendere in modo lampante quale sia l’obiettivo primario della Duchessa del Sussex: strutturare e potenziare le sue attività future.