La Regina Maxima d'Olanda ha indossato un abito scintillante in stile vecchia Hollywood per l'inaugurazione della Don Chisciotte Sculpture Hall

Fonte: IPA Regina Maxima d'Olanda

Un glamour davvero smisurato per la Regina Maxima d’Olanda: per l’inaugurazione della Don Chisciotte Sculpture Hall, ha optato per uno stile da vecchia Hollywood, con un abito scintillante che ha messo in risalto la silhouette, ma non troppo. Avrebbe potuto osare molto di più, ma la Regina non si smentisce mai in fatto di eleganza.

Regina Maxima d’Olanda, i dettagli del look scintillante in stile vecchia Hollywood

Il glamour non è mai troppo quando arriva il momento di presenziare a un evento importante. E la Regina Maxima d’Olanda lo sa molto bene, ecco perché ha optato per un look scintillante all’inaugurazione della Don Chisciotte Sculpture Hall allo Stedelijk Museum. Il suo abito, realizzato in tulle e impreziosito da dettagli dorati e scintillanti, è tra i migliori look del 2024 della Regina. Con quelle trasparenze strategiche che tanto amiamo.

Fonte: IPA

Un abito lungo, che rispetta i dettami di Hollywood, dove lo scintillio non è mai abbastanza: la stoffa leggera quasi fluttuava elegantemente, permettendo alla Regina Maxima di brillare e conquistare la serata con raffinatezza. Nel pieno dello spirito della vecchia Hollywood, Maxima d’Olanda ha completato il look con gioielli metallici. Il beauty look, con onde morbide, è altrettanto wow: il rossetto rosso acceso è un grande classico per la Regina, che cura ogni dettaglio.

Estremamente sofisticata, la Regina Maxima d’Olanda ha inaugurato la Sala delle Sculture nel nuovo giardino dello Stedelijk Museum di Amsterdam con questo look firmato Taminiau, designer di moda olandese: nel dettaglio, lo strascico è realizzato in tessuto color nude opaco, con motivo dorato composto da perline e paillettes. Al tutto ha abbinato una borsa da sera dorata, per risaltare ancor di più l’effetto shiny.

Lo stile della Regina Maxima d’Olanda

Maxima Zorreguieta, nata a Buenos Aires nel 1971, è tra le Reali più amate. In fatto di look, è sempre stata esuberante e non si è mai negata outfit dai colori sgargianti, persino con il coraggio di fare qualche scivolone, talvolta. Nel 2002, ha sposato Guglielmo Alexander d’Orange-Nassau: oggi, Maxima è Regina d’Olanda ed è tra le Working Royal d’esempio per i look.

Anche l’abito per l’inaugurazione della Don Chisciotte Sculpture Hall allo Stedelijk Museum è decisamente ampio: esalta la sua silhouette, sì, ma la Regina non osa quasi mai con completi attillati, anzi, preferisce uno stile rilassato, anche quando punta al glamour. Più volte la Regina ha sbagliato le misure, ma solamente lei può indossare certi abiti con un fascino davvero deciso.

Difficile, poi, trovare una foto di Maxima imbronciata: del sorriso, ne ha fatto l’accessorio più bello, da sfoggiare con orgoglio in ogni evento. Anche l’eleganza è un suo punto di forza: gli abiti colorati, dal verde al blu Cina, fino agli abiti monospalla, praticamente un suo grande classico e che ormai fanno parte del suo guardaroba (e definiscono la sua identità in fatto di look). Decisamente una Regina da cui prendere ispirazione, soprattutto se amiamo i look colorful e comodi, ma senza rinunciare – mai e in nessun caso – al tocco glamour che esalta ogni look.