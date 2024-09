Re Carlo, ultime notizie: “Sta meglio ma la famiglia reale è contro di lui”

Fonte: IPA Migliorano le condizioni di salute di Re Carlo, "tutti i segnali sono estremamente positivi e indicano un futuro roseo"

Emergono nuovi dettagli sul cancro di Re Carlo III, annunciato al mondo intero lo scorso inverno. Una diagnosi che ha scosso la monarchia inglese, insieme a quella di Kate Middleton. Mentre la Principessa del Galles è stata lontana dalle sue responsabilità professionali ed è riapparsa raramente il pubblico, il suocero ha continuato a svolgere i suoi doveri di sovrano anche se con ritmi decisamente rallentati rispetto al passato. Non solo: ha dovuto fronteggiare anche drammi familiari che lo hanno portato a dovere fare i conti con nuovi conflitti.

Come sta Re Carlo: le ultime notizie sul cancro

La salute di Re Carlo sta finalmente prendendo una direzione “estremamente positiva” e si dice che il monarca stia iniziando ad accettare la vita da sovrano. Ad affermarlo fonti interne alla famiglia reale, come riporta il Daily Express. Secondo i beninformati la fede del monarca rimane forte ed è ciò che lo ha davvero aiutato ad andare avanti negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi nove mesi dopo che a lui e alla sua amata nuora Kate Middleton è stato diagnosticato un cancro. “Sono stati due anni difficili. Ma Sua Maestà riesce finalmente a vedere una via d’uscita. – ha detto un insider – La sua salute sta migliorando e tutti i segnali sono estremamente positivi per un futuro forte e sano”.

E sulla Regina Elisabetta, la fonte ha affermato che Carlo “sente terribilmente la mancanza della sua mamma”, quindi è importante per lui ricordare il giorno della sua scomparsa con un po’ di “silenziose riflessioni e preghiere” in chiesa. In precedenza anche il Daily Mail aveva riferito che la salute del Re stava prendendo una direzione “molto positiva” mentre proseguono le cure contro il cancro. È stato però precisato che “la salute deve rimanere la priorità numero uno, anche se si sta muovendo verso una traiettoria molto positiva”.

Indiscrezioni che coincidono con le ultime parole della Regina Camilla, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del marito durante una visita al modernissimo Dyson Cancer Center. Incontrando i pazienti, il personale e i sostenitori del centro, che serve più di 500.000 persone nel sud-ovest del Regno Unito, ha ammesso che Re Carlo “sta molto bene”.

(Una parte della) famiglia reale è delusa da Re Carlo

Il 2024 è un anno molto complicato per Re Carlo. Sebbene sia sempre stato trasparente in tutto ciò che riguarda la sua malattia, il modo in cui ha gestito la controversia con il fratello, il Principe Andrea, ha indignato alcuni membri della royal family. Di recente Carlo ha licenziato le guardie del corpo private a sorveglianza del Royal Lodge, la sontuosa residenza di Windsor in cui vive Andrea, caduto in disgrazia dopo lo scandalo Epstein.

Una mossa che, secondo quanto riportano i principali tabloid britannici, sembra un chiaro tentativo di Re Carlo di spingere Andrea a cambiare residenza, risparmiando al contempo milioni di sterline pubbliche. Un gesto che ha però “alimentato le polemiche in famiglia”. A quanto pare Anna ed Edoardo, e anche Sofia di Edimburgo, sarebbero rimasti “delusi” dal modo in cui Charles si sarebbe rivolto ad Andrea. Anche le sue nipoti, Beatrice ed Eugenia di York, avrebbero espresso il proprio disappunto perché lo zio non ha saputo fornire adeguata protezione.

Sulla vicenda William e Kate sarebbero rimasti in disparte anche se l’erede al trono proverebbe un certo rancore nei confronti di Andrea. “William nutre da tempo rancore nei confronti di Andrew per il suo atteggiamento poco accogliente quando presentò per la prima volta Kate Middleton alla famiglia reale e ritiene che suo padre sia stato troppo tenero nei suoi confronti”, aveva scritto tempo fa il Daily Mail.